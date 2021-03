Opción cero

La suerte del expresidente Martín Vizcarra estaría echada. Hoy por la mañana se reanuda la audiencia con uno de los presupuestos claves para la prisión preventiva: El peligro procesal. Allí se mostrarán evidencias de los riesgos que implican que el ahora apodado “Lagarto” siga libre y pueda manipular las pruebas.

Orden en la sala

Un desencuentro se produjo entre el fiscal Germán Juárez y el abogado de Martín Vizcarra, Fernando Ugaz, en la audiencia. Juárez reclamó que Ugaz le había faltado el respeto por decirle que no estaba interpretando de manera correcta la ley en la imputación contra su patrocinado.

Sor María

Tuvo que intervenir la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho para poner orden y decir que esa materia formaba parte del debate del primer presupuesto: Los elementos de convicción. Allí regresó la calma.

Con Chibolín

Llamó la atención ver ayer a Hernando de Soto haciendo campaña al lado de Andrés Hurtado “Chibolín”. ¿Creerá que algo le suma? Un poco de seriedad no vendría bien a quien se promociona como uno de los candidatos mejor preparado de la contienda.

Pone la firma

Ante los rumores que señalan que algunos candidatos habrían sido vacunados de manera irregular, el candidato presidencial de APP César Acuña optó por firmar una declaración jurada para ratificar (y que le crean) que no ha sido inmunizado contra el COVID-19.

Ni gratis, ni pagando

“Yo aquí, en presencia de la prensa, firmo esta declaración jurada que indica que no me he vacunado contra el Covid-19, ni gratis ni pagando, ni en el país ni en el extranjero. Tampoco he participado de ningún ensayo clínico que tenga que ver con alguna vacuna o producto definitivo antes de salir al mercado”, reza el documento.

Algo es algo

El Partido Popular Cristiano (PPC) logró la inscripción de dos candidatos al Congreso por la jurisdicción de Lima Metropolitana. Se trata de Lucía del Pilar Ledesma Martínez y David Ignacio Mera Trujillo, quienes también postulan a la primera y segunda vicepresidencia.

Busca el nocaut

A propósito, al candidato del PPC Alberto Beingolea está entusiasmado con el sorteo del debate que lo coloca frente a Marco Arana y Verónika Mendoza en el primer día. Totalmente desbordado, dijo que “si puedo pelear contra todos, imagínate si no puedo contra dos”.

