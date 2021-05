El premier de Castillo

En un video que difundió por redes sociales, Ricardo Belmont Cassinelli aseguró que durante su reunión con el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, este le propuso un ministerio y hasta la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Alguien tenía en el radar al ‘hermanón’ como premier?

Insistencia

El exalcalde de Lima agregó que declinó el ofrecimiento debido a proyectos personales, algo que explicó al aspirante presidencial. “Lo comprendió y me dijo que lo piense”, agregó. Muchos podrían pensar que insistir por tener a Belmont de primer ministro puede ser una evidencia de la falta de cuadros... como también de equipo técnico.

Factor Antauro

En entrevista a Canal N, Pedro Castillo abordó de nuevo el eventual indulto a Antauro Humala, condenado a prisión por el Andahuaylazo. Ante la pregunta de si le otorgaría tal beneficio, el aspirante al sillón Pizarro respondió: “Es necesario que se lo evalúe y se diga cuál es la opción que se da o no se da”. Su acercamiento a Belmont, quien postuló al Congreso por UPP, también dice mucho de su cercanía a Antauro.

Inicia cruzada

Mediante sus redes sociales, el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, anunció ayer el comienzo de la ‘Cruzada por el Perú’, en la que viajará a distintas regiones del interior del país para respaldar la candidatura de Keiko Fujimori. “Desde Trujillo, inicio mis actividades en defensa de nuestro país y por el progreso de los que menos tienen”, añadió.

Nuevo respaldo

El apoyo de los seleccionados a la campaña ‘Ponte la Camiseta Perú’ -que respalda a Keiko Fujimori- no fue el único que desató criticas. La artista Yola Polastri también las recibió luego de que tuiterara: “No al comunismo”. “Comunismo es la miseria repartiendo miseria y no alcanza para todos. No al dictador”, agregó. Todo suman, dicen.

Inoculados

En otro plano, ayer trascendió que el expresidente Alberto Fujimori, de 82 años, y quien fue su principal asesor, Vladimiro Montesinos, de 75 años, recibieron la vacuna contra el COVID-19 en los establecimientos penitenciarios en los que cumplen sus condenadas. Fuentes del INPE refirieron que fueron parte del proceso convencional de inoculación para los mayores de 70 años.

JNE se completa

Tras la firma de la Proclama Ciudadana, el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, anunció que ese colegiado por fin se completará. “El señor que será parte del JNE es un ilustre jurista, Gunter Gonzales Barrón”, anunció. Ya era hora.