Estrella morada

Hace poco más de una semana, Úrsula Moscoso, candidata al Congreso por el Partido Morado (PM), fue noticia debido a que durante una entrevista en Canal N sostuvo -y hasta reafirmó- que el Ministerio Público era parte del Ejecutivo, un error que le valió enfrentar una ola de críticas en redes sociales.

No hay primera...

Como si este primer episodio fuera poco, Moscoso fue protagonista de un incidente similar cuando en un diálogo con Susel Paredes, en momentos en que la cabeza de lista del PM proponía fiscalizar el manejo de las partidas en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Moscoso interrumpió para exclamar: “Y dicho sea de paso, el Congreso asigna ese presupuesto”. En fin...

Indignación

Luego de que el Apra decidiera retirar su plancha presidencial, la ahora exaspirante al sillón de Pizarro, Nidia Vílchez, denunció una serie de “atropellos” por parte de dirigentes del partido de la estrella, en una carta dirigida al presidente de la Comisión Política, Mauricio Mulder.

Vetada

En la misiva, Vílchez relató que el pasado 22 de diciembre, cuando se supo que sus listas al Congreso no habían sido inscritas, intentó ingresar a la Casa del Pueblo de la Av. Alfonso Ugarte, pero no la dejaron entrar, un desplante que -añadió- se repitió el 29 de diciembre, cuando incluso el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Apra se reunió para discutir si le permitían el ingreso o no a dicha local partidario. En verdad, todo un maltrato.

Etiqueta errada

Quizá por el difícil momento por el que atraviesa Vílchez, esta cometió ayer un error en su Twitter, donde escribió: “Al Apra buscarán anularla o sacarla de la vida política por decretos, reglamentos, resoluciones; pero, nunca por las urnas, ni los votos del pueblo”. Tras estas palabras, la excandidata habría querido agregar el hashtag #JuntosSíPodemos, pero en su lugar consignó la cuenta@JuntosSiPodemos, que lleva el nombre: Ollanta Dignidad.

¿Mordaza?

En el plan de gobierno de Acción Popular, cuya plancha presidencial encabeza Yonhy Lescano, se incluye una propuesta para “consensuar con los representantes de la prensa nacional (escrita, radial y televisiva) con la finalidad de menguar la noticia que dan a la población un clima de inseguridad”.

Aclaración

El texto añade que el objetivo de este planteamiento es “que la medidas que se ejecuten en la lucha contra el delito tengan efecto positivo”. No queremos pensar que se trate de un intento para regular al periodismo. Aguardaremos una explicación.