Buen comienzo

Poco después de que juró en el cargo como titular del Congreso, el ahora flamante presidente de la República, Francisco Sagasti, acudió al Hospital Arzobispo Loayza para visitar a los heridos que dejó la movilización del último sábado. Buen gesto, y más si se compara con las actitudes de su antecesor, Manuel Merino, quien cuestionaba las protestas.

Incluso, tras jurar ayer como jefe de Estado, al principio de su primer mensaje a la nación, Sagasti mencionó a las víctimas fatales de las marchas: Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo. Incluso, invitó a sus deudos a la ceremonia en el Palacio Legislativo. Actos así sí apuntan a la reconciliación.

Bajo la lupa

Más temprano, en diálogo con RPP, el nuevo presidente sostuvo que el Ejecutivo analizará las propuestas del Parlamento sobre la devolución de aportes a la ONP, con el fin de no destruir el Sistema Nacional de Pensiones.

Habla claro

“Desde el Congreso podemos plantear pedidos, hacer reclamos, vociferar y gritar: ‘¡La plata de los pobres!’, ‘¡ladrones!’, etc., (pero) eso no ayuda en nada”, añadió Sagasti. Esperemos que no cambie de postura.

En sus trece

Cuando se pasó lista a los congresistas para la ceremonia de asunción de Sagasti, Martha Chávez -tal como actuó en los últimos Plenos del Legislativo- aprovechó el micrófono abierto para exclamar que así como se pueden hacer marchas y manifestaciones, también se pueden reabrir las iglesias.

Alerta por Merino

El parlamentario no agrupado Rennán Espinoza alertó que pese a su brevísimo paso por la Presidencia de la República, existe la posibilidad de que Manuel Merino de Lama se beneficie con la pensión vitalicia que perciben los exmandatarios. “Sería un despropósito”, exclamó el legislador. Estaremos atentos.

Factura alta

De otro lado, Alianza para el Progreso (APP), cuyos votos hicieron posible la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, no deja de enfrentar las consecuencias de tal decisión. En La Libertad, 200 militantes de ese partido presentaron su renuncia, a modo de rechazo por la votación. Duro revés.

Suman firmas

Miguel Robles Borda, miembro de la organización León del Sur, destacó que en solo una semana recogieron unas 5 mil firmas para respaldar la revocatoria del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica. Dicho movimiento busca la destitución de la autoridad bajo el argumento de que le “falta capacidad de gestión”.

