Qué roche

César Acuña decidió romper la alianza con el PPC tras los audios en los que virtualmente se les ninguneaba y menospreciaba. Las frases de Marisol Pérez Tello y Alberto Beingolea fueron injustificables y lo han pagado caro. Sin duda, el partido de Lourdes Flores está cada vez peor. Una pena.

Sombras, nada más

El futuro para los seguidores de Luis Bedoya Reyes es desolador. En principio, el plazo para las alianzas venció así que tendrán que ir solos con su propio candidato presidencial y sus 130 congresistas. Encima, Lourdes Flores y Javier Bedoya están distanciados. Y el dilema va a ser pasar la valla o desaparecer como partido.

Está aguja

El excongresista Yonhy Lescano ha solicitado el fraccionamiento en tres partes de la cuota de S/10 mil que el plenario del partido estableció para la inscripción de precandidatos a la presidencia. Dice que no tiene plata y que el préstamo que le prometió uno de sus seguidores no se concretó. Solo una pregunta: ¿Trabajó desde que dejó el Congreso?

¿Y si no paga?

En Acción Popular aún no acceden al fraccionamiento solicitado por Lescano pues temen que al final no pague si no resulta elegido pues, valgan verdades, Alfredo Barnechea tiene el absoluto favoritismo. Cuidado con los chicharrones, nomás.

Chanchita

El problema, dicen en AP, es si Lescano pagará si no resulta elegido. El plenario de AP estipuló el pago de S/ 10 mil para la inscripción de candidatos a la presidencia; S/7500 para vicepresidente y s /5000 para candidatos al Congreso.

Caso omiso

El viernes por la tarde, el congresista de Podemos Perú Orestes Sánchez reunió a unas diez personas en su oficina para rezar. Con él no van las medidas de distanciamiento y la necesidad de evitar aglomeraciones por el COVID-19. A ver si el oficial mayor investiga y prohíbe este tipo de actividades.

Deplorable

Ya que Orestes Sánchez es tan religioso, debería pedirle a Dios que se aclare la denuncia del periodista Miguel Ángel Calderón Paz, quien ha señalado que el legislador de Podemos lo obligaba a depositar parte de su sueldo en la cuenta de un familiar de este. A ver si la Comisión de Ética muestra que no está pintada en la pared y descifra este caso que tiene visos de pecado capital.

Adiós

El congresista Jim Mamani renunció a Unión por el Perú (UPP) tras enterarse que esa bancada buscaba insistir ante el JNE para que permita la reelección de congresistas. José Vega había negado esta solicitud, pero la verdad es que integrantes de su propio grupo consideran real este intento descabellado.

