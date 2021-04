Escudero perpetuo

Luego de conocerse la inhabilitación por 10 años de Martín Vizcarra en el Estado, el polémico artista Richard Cisneros protestó por tal sanción. ‘Swing’, investigado por sus onerosos contratos en el Ministerio de Cultura, manifestó su rechazo y repudio a tal decisión, que calificó de “abusiva”. “(Es) una persecución política. No conforme con el golpe de Estado, lo inhabilitan”, refirió.

La viga en el ojo

Como parte de su cerrada defensa al exmandatario, el cuestionado cantante enfatizó que mientras la gente muere de hambre, los congresistas ganan salarios altísimos desde sus casas. Parece que Cisneros no recuerda que él dio una charla virtual en medio de la pandemia o que tuvo contratos por 30 mil soles mensuales. Cuando solo ves la paja en el ojo ajeno...

Límites

Precisamente sobre la vacancia presidencial, la virtual congresista Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), remarcó que es necesario especificar y delimitar los artículos que hacen referencia a dicho instrumento establecidos en la Constitución. Sea cual sea la tienda política que lo impulse, ojalá haya eco.

Más populismo

Durante un mitin en la Plaza de Armas de Jaén, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, exclamó que su eventual gobierno gestará “el ingreso libre a las universidades del pueblo”. ¿Suprimirá los exámenes de admisión? ¿Cómo se controlará, entonces, la demanda de quienes deseen entrar a una de estas casas de estudio?

Antecedente

Esta no sería la primera vez que Castillo cuestiona el desarrollo de pruebas, pues en el 2017 -cuando estuvo al frente de la huelga magisterial que se prolongó de junio a setiembre de ese año- criticó la evaluación docente y propuso que en lugar de separar a los docentes que no la superen luego de tres capacitaciones, simplemente se les impida ascender. ¿Tras promover paros y la manutención de profesores que no rinden ahora afirma que le interesa la educación?

Forsyth de baja

Esta líneas no se refieren al exaspirante a la presidencia George Forsyth, sino a su padre, Harold Forsyth. La Cancillería publicó ayer una resolución en la que dispone el pase al retiro del embajador el próximo 27 de mayo. La razón: cumple 70 años, la edad límite establecida por la Ley del Servicio Diplomático.

Vacunado

En la comodidad de su hogar, donde cumple arresto domiciliario, el expresidente Pedro Pablo Kuyczynski fue vacunado contra el COVID-19, aunque el Poder Judicial había autorizado su traslado hasta el Campo de Marte, donde le correspondía ser inoculado junto a cientos de personas mayores de 80.