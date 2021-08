Sin reacción

Los ejemplos de la falta de reflejos del presidente Pedro Castillo no son pocos, y ayer sobrevino uno más. Fue durante la agresión a la periodista Tifanny Tipiani por parte de la escolta del mandatario, quien -según los videos del incidente- se percató del hecho, pese a lo cual no hizo nada.

Inexplicable

¿Por qué no reaccionó el jefe de Estado? ¿Porque la víctima de la agresión que ocurrió frente a él era una mujer?, ¿porque era periodista?, ¿porque creyó que el hecho no era importante? Sea cual sea el motivo, no la ve. ¡Ah!, quizá fue porque estaba apurado por reunirse con el alcalde de Lima. Sí, con Jorge Muñoz, quien tuvo que reiterarle a Castillo el pedido para dialogar, pues este no le respondía... Bueno, parece que tampoco va por ahí.

Arrugan feo

Hablando de Perú Libre, varios congresistas de su bancada retiraron sus firmas de la moción de censura contra la Mesa Directiva. Según fuentes de ese partido, se debe a que la iniciativa no tiene el respaldo de otros grupos parlamentarios.

Dan la espalda

Entre ellos está el propio vocero Waldemar Cerrón, hermano del condenado por corrupción Vladimir Cerrón, la locuaz Betsy Chávez y Alfredo Pariona. Al parecer, la falta de unidad en dicha bancada no solo nace de la denominada facción ‘magisterial’.

Arremetida

Pese a tal reculada, las acometidas no cesan en el partido del lápiz. Y es que el legislador Jorge Marticorena presentó una moción para crear una comisión investigadora en el Parlamento que aborde el escándalo de las ‘vladillamadas’ en la Base Naval del Callao. ¿Prosperará?

Más comisiones

A su turno, el presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina (Renovación Popular) adelantó que citará a la Sunedu para que explique (¿?) las razones del cierre de algunas universidades, en especial aquellas que eran referentes en sus regiones. Ojalá no colisionen con la buena labor de ese organismo.

Bajo la lupa

En el plano judicial, la Fiscalía citó para el 27 de agosto al expresidente Manuel Merino y los exministros Antero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez para que brinden su testimonio sobre las marchas en contra de la vacancia de Martín Vizcarra.

En el partidor

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, no es el único político que aspira a la Alcaldía de Lima. Una fuente miraflorina de Chiquitas nos reveló que el actual burgomaestre de ese distrito, Luis Molina, también competirá por el sillón metropolitano. Obras para mostrar tiene... parece que la disputa será muy reñida.