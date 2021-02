¿“Cerumistas”?

El aspirante al sillón de Pizarro de Victoria Nacional, George Forsyth, fue blanco de innumerables burlas por confundir el acrónimo del Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (Serums) con cerumen -la cera que hay en los oídos- durante el primer debate presidencial del bloque electoral de la CADE Ejecutivos.

Rival de Acuña

“Necesitamos que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo trabajen de la mano para impulsar las carreras con mayor demanda laboral, como, por ejemplo, medicina (...). Los cerumen, esto es fundamental, para todas las carreras”, dijo el exalcalde de La Victoria durante el evento. César Acuña no está solo en esto de las frases ‘antológicas’.

Entusiasmo a mil

Por su parte, otro candidato a jefe de Estado, Daniel Urresti (Podemos) manifestó su entusiasmo por duplicar su porcentaje de respaldo según la última encuesta de Datum, pues subió de 3% a 6%. Bueno, el doble de una cucharadita de torta no deja de ser poca torta, pero saludamos su optimismo.

Crítica con omisión

Mediante un comunicado, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) exigió que las vacunaciones anticipadas sean “debidamente investigadas y sancionadas para que la impunidad no tenga más espacio entre los peruanos”. No obstante -quizá por olvido- no mencionó al nuncio apostólico Nicola Girasoli, uno de los beneficiados. No es cualquier detalle el que faltaba...

Tú tienes el control

Opacado por la información sobre las ‘inoculaciones VIP’, la Contraloría lanzó ayer la plataforma virtual Tú tienes el control, que brindará información sobre los más 2800 candidatos que aspiran llegar a la Presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento Andino. Valioso instrumento ad portas de las elecciones del 11 de abril.

¿Autoritarismo?

Julia Tataje, regidora de Punta Negra, denunció que el gerente municipal de dicha comuna, Luis Alberto Castro, y el secretario general, César Malásquez, no la dejan ingresar al municipio para asumir provisionalmente la alcaldía, en reemplazo del burgomaestre Claudio Marcatoma Ccahuana, internado por el nuevo coronavirus en el Hospital de Villa El Salvador. Una situación que se debe aclarar.

Sentido pésame

El Pleno del Congreso se interrumpió ayer por un minuto de silencio que se guardó por el deceso de Denisse Pichilingue, hija del parlamentario Marco Pichilingue (Fuerza Popular) a causa del COVID-19, una tragedia de la que dio cuenta su compañero de bancada Diethell Columbus. Nuestras condolencias al legislador.

