Las campañas electorales sí que pueden juntar gato, pericote y ratón en un mismo partido. La muestra es Somos Perú, que ahora tiene entre sus filas al extitular del Congreso Daniel Salaverry y a la exlegisladora Janet Sánchez, quien fue parte de la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK).

Y es que en el Parlamento disuelto, cuando Salaverry presidía dicho poder y Sánchez encabezaba la Comisión de Ética, ambos protagonizaron más de una fricción debido a la denuncia que este enfrentaba por los informes falsos de sus viajes de representación. La entonces pepekausa, incluso, llegó a afirmar que el exaprista buscaba recomponer su grupo de trabajo.

El caso terminó con la suspensión por 120 días de Salaverry. Pese a este antecedente, Janet Sánchez resaltó a Chiquitas que Salaverry asumió su responsabilidad política al momento de la sanción y que sus enfrentamientos nunca fue un tema personal. Como cereza del pastel, la excongresista dijo que aceptaría ser parte de la plancha de Salaverry, si esta la invita. ¿Lo hará?

Sánchez también reveló que el 2 de octubre del año pasado se iban a evaluar los casos de Héctor Becerril (por las supuestas obras en su casa a cambio de una adjudicación) y Richard Acuña (por la presunta intervención en la Sunedu para el licenciamiento de una universidad). Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Parlamento dos días antes de esa fecha.

También en el plano electorero, el exlegislador Virgilio Acuña anunció ayer que se apartará de Unión por el Perú (UPP). “Trabajamos en la consolidación de un Frente Patriótico que levante las banderas que nos trazamos para el 2020 y (estamos) organizando un nuevo partido”, dijo en Twitter.

El representante del Frente Patriótico en Arequipa, Bertín Calcina, informó precisamente que hoy dicha organización presentará un recurso de hábeas corpus por la libertad de su líder Antauro Humala, condenado a 19 años por la toma de la comisaría de Andahuaylas. Arguye que aunque la sentencia se extiende hasta el 2024, por la figura de la redención de pena esta debe reducirse a cambio de días de trabajo y estudio.

Por su parte, el presidente de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que no confía en las encuestas y que no le preocupa que su partido no esté en los lugares preferentes, pues la campaña electoral recién empieza. ¿Logrará despegar?

