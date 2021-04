Trapitos al aire

En redes sociales circula un extracto del detrás de cámaras del debate organizado por América TV, en el que se oye a la candidata de Juntos por el Perú llamarle la atención a su par de Acción Popular, Yonhy Lescano, por recordar que Yehude Simon -fundador del partido por el que ella postula- está acusado de corrupción. ¿Tanto duele la verdad?

La que se pica...

“Yo jamás te haría lo que hiciste, Yonhy, conmigo; un poquito de lealtad”, le espeta Mendoza a Lescano, señalándolo con el índice en tono acusador. Y es que, como muchos recuerdan, ambos fueron compañeros en la bancada Acción Popular-Frente Amplio, en el Periodo Legislativo 2014-2015. Sí que la movida del acciopopulista fue todo un jaque.

Airado reclamo

En la víspera, Mendoza fue protagonista de un nuevo reclamo, cuando le exigió al exministro de Educación de Manuel Merino, Fernando D’Alessio, que se retracte de un tuit en el que este la vinculó a Sendero Luminoso e, incluso, aseguró que ella aparece en un material gráfico portando la bandera de esa organización terrorista.

Se rectifica

La aspirante presidencial, por la misma red social, le advirtió que si no se desdecía, enfrentaría una denuncia por difamación. Ni corto ni perezoso, este respondió: “Le pido disculpas a la Sra. Verónica Mendoza por haber compartido un post que circulaba en las redes sociales, debí haber sido más cuidadoso en verificar la procedencia del mismo”.

Otra marcha atrás

Rafael López Aliaga también se retractó en su trato hacia Mónica Delta. En entrevista a Beto a Saber, aunque insistió en que la periodista tiene fotos con el expresidente Martín Vizcarra, no reiteró que estas sean “amorosas”, como dijo en un primer momento. “Tengo más de 20 fotos con una actitud condescendiente. Me he excedido. Se me ha salido el indio allí”, reconoció. Dicen que nunca es tarde...

Alineados

El expresidente Ollanta Humala, por su parte, anunció la creación de una ‘comisión de la verdad’ COVID-19 que evalúe la gestión de la pandemia para corregir errores y sancionar a sus responsable. Pero tal idea no es la primera vez que se escucha, pues la propuso -y formalmente- la bancada de UPP, que antes dirigía su hermano Antauro Humala. Todo queda en familia.

Pronto alivio

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció a su turno que su candidato a la primera vicepresidencia y secretario general de su partido, Luis Galarreta, fue diagnosticado con COVID-19. “¡Fuerza Lucho!”, tuiteó. En Correo también esperamos su rápida recuperación.

