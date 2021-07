Dilación

Aunque se anunció a los cuatro vientos debido a su importancia, ayer se suspendió la audiencia por el pedido de prisión preventiva para 20 implicados de los ‘Dinámicos del Centro’, organización criminal dedicada al tráfico de brevetes en Junín y que involucra nada menos que a integrantes de Perú Libre. El motivo: hubo fallas en la notificación de los abogados defensores.

¿Casualidad?

Lo curioso es que lo mismo pasó un día antes en otro caso que implica a un miembro del partido del lápiz: Guillermo Bermejo. El último miércoles se esperaban los testimonios de tres personas sobre los presuntos vínculos con Sendero Luminoso del electo legislador. No obstante, la audiencia también se postergó por deficiencias en la citación de los declarante. Mucha coincidencia...

A pagar la factura

Hablando de Perú Libre, el también electo parlamentario Guido Bellido -quien da por descontado que Pedro Castillo ganó el balotaje- dijo que este “debería evaluar dar un indulto a Antauro Humala, porque eso ha sido un compromiso de la campaña presidencial”. Seguro lo consideran ya una ‘deuda electoral’ por el apoyo dado.

Caradura

Hay a quienes no le entran balas... Luego de la ola de criticas por recibir una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, pues ya se había inoculado irregularmente el año pasado, el expresidente Martín Vizcarra sostuvo que la dosis del jueves de la semana pasada fue la “primera” que ha recibido.

En sus trece

“Llego, sigo todo el proceso, el triaje; una médica me entrevista, verifica mis condiciones, mis documentos, y me aplica la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Es la primera vez que me estoy vacunando; lo de octubre del año pasado fue un ensayo clínico de etapa fase 3”, aseguró ayer en una transmisión de Facebook. Como dicen, hay quienes se creen sus mentiras...

Ratificación

También en el plano judicial, la Sala de Apelaciones Anticorrupción mantuvo las restricciones dictadas para el expremier Cesar Villanueva por el caso Odebrecht, como el impedimento de salida del país, la incomunicación con coinvestigados, testigos o peritos y no ausentarse de su lugar de domicilio. El Equipo Especial ‘Lava Jato’ desistió de oponerse a tal decisión, dictada en primera instancia.

Contra el reloj

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que ayer venció el plazo para que las organizaciones políticas presenten la Información Financiera Anual (IFA) correspondiente al ejercicio anual 2020. ¿Habrán cumplido todas con hacerlo?