Prioridades

En La Libertad, la tensión continúa por la protesta de los trabajadores agrarios, que ya ocasionó tres muertos. Pese a esta situación, el congresista por dicha región Luis Valdez (APP) decidió pasar el Año Nuevo en Miami, ciudad en la que aparece en fotos difundidas por Richard Acuña, mientras otros parlamentarios liberteños colaboran, in situ, con la resolución del conflicto. Cada quien tiene sus prioridades.

Ya es costumbre

Dicen que no hay primera sin segunda, y este caso no es la excepción, pues Valdez viajó a Tailandia en marzo del 2017, cuando era gobernador regional de La Libertad y esta región era azotada por fuertes lluvias. Aquella ocasión, el ahora legislador dijo -a modo de excusa- que la situación de las precipitaciones no estaba prevista. ¡Ya pues!

Escupió al cielo

Sobre la protesta, el líder de APP, César Acuña, tuiteó que no es factible cerrar el 2020 lamentando muertes de ciudadanos en el ejercicio de una protesta, por lo que demandó al Estado una solución para los trabajadores agrarios. ¿Se olvidó de pedirle lo mismo a Valdez, no?

Bajo la lupa

También en el plano del Parlamento, trascendió que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluará este lunes los informes de calificación de denuncias que involucran a los vocales supremos César San Martín, y Víctor Prado Saldarriaga, al exvocal Hugo Príncipe Trujillo y al ministro de Cultura Alejandro Neyra.

Asume el cargo

El año nuevo trae también flamantes autoridades. Tal es el caso de Elvia Barrios Alvarado, quien el año pasado fue electa la próxima presidenta del Poder Judicial, cargo que recién asumirá este lunes. La respectiva ceremonia marcará, además, el inicio del Año Judicial 2021. Las expectativas sobre su gestión son muy altas.

Nueva entidad

Por su parte, el Ministerio Público informó que se ha dispuesto la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Mediante un comunicado, se detalló que estará integrada por la fiscal superior titular Aurora Castillo Fuerman y los abogados Ana Gómez Palacios y Ángel Gonzales Farfán, nombrados fiscales adjuntos superiores provisionales. Ya hacía falta ese departamento.

Llamado urgente

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pidió “de manera urgente” que todos los partidos en carrera al 2021 envíen, a más tardar hoy, los datos de sus tesoreros o responsables de campaña para proceder con el financiamiento público indirecto y la franja electoral que se va a implementar en el marco de los sufragios del 11 de abril. No la hagan larga.