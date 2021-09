Bajo amenaza

Luego de que la legisladora Patricia Chirinos acusara al premier Guido Bellido, investigado por terrorismo, por agredirla verbalmente al decirle: “Solo falta que te violen”, la cuenta de Twitter de la bancada de Avanza País denunció que la congresista ahora es blanco de “amenazas telefónicas contra su vida” con el fin de que se retracte.

Confesión de parte

En dicha red social, el referido grupo parlamentario divulgó el número del celular desde el cual se habría intimidado a Chirinos. Chiquitas llamó a dicha línea y el hombre que contestó -quien no se identificó- respondió: “Sí, yo he sido, ¿cuál es el problema? (Lo hice) porque no estoy de acuerdo con lo que ha dicho del señor Bellido”.

En negación

El misterioso interlocutor añadió que no amenazó a Chirinos, sino que le dijo que “está mintiendo descaradamente que Bellido la ha insultado. Es mentira, está difamando”. Agregó que “hizo la llamada” porque no le gusta que “injurien” a un premier que está trabajando. Todo un acto de intimidación, por decir lo menos.

¿Portavoz?

El excongresista Yonhy Lescano, añorando seguramente sus tiempos de ‘padre de la patria’, ofreció ayer una conferencia de prensa en los exteriores del Legislativo, donde comunicó “extraoficialmente” que se efectuarían modificaciones en el Gabinete, entre ellas el cambio del ministro de Trabajo, Iber Maraví, con antecedentes que lo vinculan al terrorismo. Seguro fue buena intención del acciopopulista... ante el mutismo del Gobierno, claro.

Detalle que faltaba

Sobre el tema, el también acciopopulista y exlegislador Franco Salinas advirtió que el actual primer poder del Estado parecer permitir que un asesor parlamentario -como lo es Lescano de Carlos Zeballos- ofrezca ruedas de prensa en horarios de oficina, en vez de cumplir con sus funciones. Muy buen punto...

¿Se correrá?

Luego de que el jefe de Estado invitara a los congresistas a debatir en el VRAEM, “sin zapatos”, sobre la “gran crisis” desencadenada por los cuestionamientos a diversos ministros, el excandidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, aceptó el reto. Así las cosas, ¿Castillo se correrá como hizo con Keiko cuando la desafío a debatir en el Penal Santa Mónica? Apuesta segura, que le dicen.

Niegan prisión

El juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, resolvió que Humberto Abanto y otros siete abogados mantengan las restricciones que les impusieron por el caso ‘arbitrajes’ a favor de Odebrecht -que investiga el Equipo Especial ‘Lava Jato’- y rechazó el pedido para sus prisiones preventivas.