Alza la voz

La voz del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se hizo escuchar. Y no es menor. Su postura lleva implícita una seria crítica al jefe de la Onpe, Piero Corvetto. ¿Por qué no se puede confrontar un documento público como el padrón electoral? Inadmisible.

Opción

Algunos constitucionalistas han dejado una puerta abierta para la intervención del Tribunal Constitucional (TC) en esta contienda electoral. Ellos han explicado que el JNE es la máxima autoridad en materia electoral y sus fallos son irrevisables, pero...

Hoja de ruta

El argumento es que el JNE tiene todas las atribuciones en materia electoral pero ¿qué pasa cuando se transgrede un principio constitucional como el derecho al sufragio y a resultados transparentes? Pues es al TC al que le corresponde cautelarlos.

Decenas de miles

Multitudinaria la marcha y concentración de Keiko Fujimori, quizá una de las más masivas de los últimos tiempos en el país. Además, hasta el momento del mitin, pacífica y sin inconvenientes. No se puede desconocer que medio país se ha puesto de pie.

Así no

En su alocución, Keiko Fujimori pidió a sus seguidores que no hostilicen a las autoridades electorales en sus domicilios. Una solicitud necesaria. No es la forma. Hay familias y niños que no tienen por qué ser perturbados.

Encerrona

Mañana, la Fiscalía de Huancayo interrogará a Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, por la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos. La diligencia -que se realizará de manera virtual- está programada para las 3 de la tarde.

¿De dónde pecata mía?

La de mañana no es la audiencia por Los dinámicos del centro sino por la denuncia del periodista Carlos Paredes de presuntos movimientos bancarios irregulares de Cerrón en la agencia del distrito de El Tambo de la Caja Huancayo por alrededor de un millón de soles.

Agenda

La comisión especial del Congreso encargada de elegir a los candidatos para postular a los cargos de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) iniciará las entrevistas a los 17 postulantes que todavía son parte del proceso.

En lista

Mañana las entrevistas para el TC se inician con Luis Carrasco García, quien se presentará a las 8 a.m. del lunes. Luego siguen Carlos Hakannsson Nieto (9:15 a.m.) y Fernando Calle Hayen (10:30 a.m.). En la tarde será el turno de Vicente Walde Jáuregui, Aarón Oyarce Yuzzelli y Óscar Díaz Gonzales.