‘Perfil bajo’

Todavía está fresca en la memoria de muchos la confusa conferencia que hace una semana encabezó el presidente Francisco Sagasti para anunciar las nuevas medidas por la pandemia. Ayer, tras el Consejo de Ministro -que el jefe de Estado lideró- se ofreció una nueva rueda de prensa en la que, empero, el mandatario brilló por su ausencia y que condujo la premier Violeta Bermúdez. Se curó en salud.

Pidió chamba

En el programa Beto a Saber, la exvicepresidenta Mercedes Araóz reveló que entre los años 2006 y 2007, cuando ella fue ministra de Comercio Exterior y Turismo -es decir, durante la segunda gestión de Alan García-, Julio Guzmán, buscó ser su viceministro, pretensión por la cual ambos dialogaron. Muy guardadito se lo tenía el ahora candidato presidencial “morado”.

Minjus

El citado programa también emitió un reportaje sobre Juana Cáceres del Busto, la primera esposa del candidato Julio Guzmán y con quien tiene dos hijos. Ella entró a laborar en el Ejecutivo el 2012, cuando el hoy aspirante al sillón de Pizarro era secretario general de la PCM, y es jefa adjunta de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Minjus.

La mala educación

Por otro lado, Ollanta Humala denunció ayer que el titular de Educación, Ricardo Cuenca, “desmonta los colegios de alto rendimiento por diferencias ideológicas”. “El ministro habla de una desigualdad hacia arriba (...). Desde mi época en la que era presidente, él estaba en contra de los COAR”, añadió el ahora postulante a Palacio. El Minedu debe aclarar el tema.

No le entran balas

En entrevista a Canal N, a Humala se le preguntó por los 12 candidatos nacionalistas que registran antecedentes por diferentes delitos. Impertérrito, el exmandatario respondió que tal situación es “usual en los partidos” y agregó que el comando electoral de su organización filtró a los postulantes en la Ventanilla Única del Jurado Nacional de Elecciones. Fácil es culpar a otros.

Se alinea al Minsa

El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, presentó ayer a sus aspirantes al Parlamento por La Libertad en el Hotel Recreo de Trujillo. Sin embargo, no hizo ninguna conferencia para tal fin, pues aseguró que no impulsará reuniones o mítines debido a la pandemia. Que no sea flor de un día.

Confronta a Sunat

El fiscal José Domingo Pérez aseguró que la demanda planteada por la procuraduría de la Sunat contra el Equipo Especial -al que cuestiona por archivar una denuncia por defraudación tributaria contra exejecutivos de Odebrecht- no hace otra cosa que cuestionar y atacar el proceso de colaboración eficaz.