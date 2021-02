Sin respaldo

Aunque todavía no hay un paso concreto hacia una censura de la Mesa Directiva del Legislativo, idea que días atrás soltó la fujimorista Martha Chávez, un borrador de esta eventual moción circula por los chats de varias bancadas. No obstante, tal medida no cuenta con un respaldo importante para prosperar. Para muestra, un botón: el Frepap y APP apoyan a la actual gestión.

El mal ejemplo

Durante el Pleno de ayer, y pese a la pandemia, varios congresistas participaron de manera presencial sin respetar los más elementales protocolos. Tal es el caso de Ricardo Burga y Franco Salinas (Acción Popular), quienes durante sus intervenciones aparecieron sin mascarilla. ¿Los padres de la patria no deberían dar el ejemplo a la población?

“Payasada”

Durante una entrevista en Canal N, el expresidente Ollanta Humala tuvo una ácida crítica al Parlamento por impulsar un peritaje para determinar si los 130 parlamentarios fueron inmunizados. “Me parece que es un ardid y un acto para la tribuna, una payasada”, exclamó muy a su estilo.

Se veía venir

Luego de superar el COVID, el morado Julio Guzmán ha salido hacia la selva para tratar de revertir su sostenida caída en las encuestas. La tiene difícil, pero sabe que es ahora o nunca. Según los entendidos, es bien complicado que salte hacia los primeros lugares. Ni su presentación en CADE ha despertado mucho entusiasmo. ¿Superará al menos la valla electoral?

Magneto

Una audiencia que pasó casi desapercibida, a raíz del escándalo de las ‘vacunas VIP’, tuvo lugar el último jueves en el PJ. El periodista Víctor Andrés Ponce solicitó al juez levantar el embargo a sus cuentas, congeladas por el caso “Gasoducto Sur”. La Fiscalía le imputa haber recibido dinero de Odebrecht bajo el codinome ‘Magneto’ para defender el proyecto. El juez emitirá una resolución en los próximos días.

Al banquillo

También en el ámbito judicial, mañana se reanudará el juicio al candidato presidencial de Podemos, Daniel Urresti, por el crimen de Hugo Bustíos. La audiencia está programada para las 11:30 a.m.

La primera línea

Mientras el escándalo por la vacunación adelantada sacude a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en el hospital del mismo nombre la situación es diametralmente distinta, pues Leslie Soto, infectólogo de dicho nosocomio -muy buscado, además, por los medios de comunicación-, está internado en UCI por el COVID-19. Desde Correo le deseamos pronta mejoría.

