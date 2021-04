Para la posteridad

El saliente Congreso, que ha aprobado cuestionadas leyes para procurar más liquidez a la población -como retiros de AFP, CTS, ONP- podría ahora dar luz verde a un gasto totalmente superfluo: una placa conmemorativa por el Primer Pleno Virtual del Parlamento, una sesión que -cabe recordar- se desarrolló por efectos de la pandemia, y no por una modernización del sistema de trabajo legislativo. ¿Se concretará la propuesta?

Notificación

La titular del Congreso, Mirtha Vásquez, remitió a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, la acusación constitucional aprobada en el Pleno contra Edgar Alarcón (UPP) por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. De esta manera, el Ministerio Público tiene ahora el camino libre para comenzar las diligencias de la investigación que involucra al excontralor.

Vacilante

Guido Bellido, virtual legislador de Perú Libre, fue todo un embajador del balbuceo cuando en una entrevista -en Radio Exitosa- le recordaron que en junio del 2017 publicó en su Facebook: “Nuestro mejor homenaje a ti Edith Lagos”, una de las primeras integrantes de Sendero Luminoso, a quien defendió pese a tal nexo.

Lo innegable

“Yo he visto, hemos visto, en algunos documentos, que ha sido una persona, ¿no es cierto?, que ha estado, ¿no es cierto?, en un momento de conflicto en el país que ha tomado una postura y ha estado vinculado [sic], ¿no es cierto?, a Sendero Luminoso”, respondió Bellido, cuando le preguntaron si Lagos era o no senderista. Cómo les cuesta a algunos admitir ciertas filiaciones terroristas.

Improvisación

El fundador del partido que postula a Pedro Castillo al sillón de Pizarro, el condenado por corrupción Vladimir Cerrón, garantizó que en los primeros meses de la eventual gestión de Perú Libre habrá una “compra masiva de vacunas”. Por supuesto, no explicó cómo lo harían, y menos por qué tal propuesta no aparece en su plan de gobierno.

Ni uno ni otro

El Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) informó que todavía no ha tomado una decisión sobre a cuál de los dos candidatos apoyará para la segunda vuelta. No obstante, reiteró que no respalda a Pedro Castillo, con quien tienen diferencias desde la huelga del 2017.

Pendiente

Por otro lado, el Tribunal Constitucional (TC) dejó ayer al voto la demanda de amparo interpuesta por un matrimonio contra el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), en la que se pone en el debate jurídico la maternidad subrogada, también conocida como vientre de alquiler. En compás de espera.