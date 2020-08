Trinchera

Solo tres bancadas se han alineado con el gobierno para frenar ese atentado a las arcas fiscales que es la devolución de aportes a la ONP. El Partido Morado, Somos Perú y Fuerza Popular vienen mostrando la dosis de responsabilidad que el caso amerita. Las demás están buscando votos para el 2021.

Cita cumbre

Hoy habrá en Palacio una reunión importante para replantear la oferta del Poder Ejecutivo para los afiliados a la ONP. El gran tema es el nivel de la bonificación para los que están vigentes y los límites para quienes buscarían acceder al 100% pues ya han dejado de aportar. María Antonieta Alva llevará la mejor de sus calculadoras.

Un abismo

La diferencia entre el proyecto que se discutió hasta la noche del viernes en el Congreso y el plan que ofrecía el Ejecutivo era de alrededor de 2 mil millones de soles. El gobierno ofreció montos en tres niveles: 250, 500 y 1000 soles, pero el Legislativo quería hasta una UIT (4 300 soles) para los activos. Una barbaridad.

De floros y cloros

El congresista de APP Walter Ascona se sumó a Posemoscrowte Chagua como defensor del dióxido de cloro y organizó ayer un evento que para dar a conocer el peligroso compuesto “más allá de los medios” porque no podemos decirle que “no” cuando hay personas que lo usan. La temática incluía “Imanes para sanar”.

Huele a peligro

En el polémico evento de Ascona participaron Juan Carlos Celis Salinas, médico infectólogo del Hospital Regional de Loreto, y Andreas Kalcker, investigado por la Fiscalía en España debido a que promovió a través de Internet el clorito de sodio para tratar enfermedades como el cáncer y el Sida. ¿No va a decir nada Acuña o la bancada de APP?

¿Vuelve Popy?

A través de un video difundido en redes sociales, el periodista Beto Ortiz señaló que Fernando “Popy” Olivera sería la propuesta a candidato presidencial que estaría promoviendo el partido político Contigo.

Preparativos

Sin embargo, en respuesta a la publicación de Ortiz, la agrupación indicó que se encuentra concentrada en las elecciones internas para renovar el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN). “En cuanto ello concluya, recién evaluaremos posibles candidaturas para el proceso nacional del 2021”, agregaron.

Se salva

En plan de aclaración, Salvador Heresi señaló que no mantiene vínculo con Contigo desde marzo de este año y le respondió a Ortiz: “Agradeceré no incluirme en esta supuesta movida estimado”. Sostuvo que no le interesa más participar en política nacional y que no es parte de ningún proyecto con Fernando Olivera.