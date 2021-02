Lo echa

Luego de cuestionar que lo vinculen con cualquier noticia adversa protagonizada por algún personaje vinculado con APP, el líder de ese partido, César Acuña, refirió en Beto a saber que su hijo Richard y el congresista Luis Valdez viajaron a Miami para celebrar el Año Nuevo. Al parecer no recuerda que el legislador afirmó que la razón de su periplo fue el atender un problema familiar...

Declamación

Fiel a su costumbre de dar que hablar, Acuña se animó a “contar” una estrofa de la “novela” Los nueve monstruos, de César Vallejo. “Hermanos, somos hermanos, somos humanos, no diréis... no tengo pena. No tengo pena por mucho muerto, muchos minutos, mucho lagarto, mucha inversión” [sic]. Escuchándolo así, parecería que nuestro poeta universal está algo sobrevalorado.

Muchísimo por leer

“Todo está lejos, y lejos, no lejos tan lejos. Señor ministro de Salud, qué hacer. ¡Ah!, hermanos, somos hombros, somos hombres. Hay hermanos mucho qué hacer [sic]”, concluyó. Bueno, quizá Vallejo no sea un referente para Acuña... pero ¿cómo es que se llama su universidad?

Y Swing pa’ cuándo

Mientras la reunión entre las fiscales del caso “Los cuellos blancos” y Martín Vizcarra ha desatado todo un terremoto, el legislador Edgar Alarcón reiteró su pedido de agendar para la próxima sesión del Pleno el informe final de la investigación por las contrataciones de Richard Swing en el Estado. Hace ya dos meses que se espera el debate respectivo.

Cuestión de fe

Por su parte, Ciro Castillo Rojo, aspirante al Parlamento por el Callao en las filas de Somos Perú, opinó que el exmandatario, al recibir la vacuna contra el COVID-19 de Sinopharm, actuó “no con total acierto, pero, sin embargo [sic], de buena fe”. Cómo sería si hubiese actuado de mala fe.

“Poco a poco”

Desde Moquegua, el presidente Francisco Sagasti declaró que su gobierno está cerrando “poco a poco, pero de manera segura y realmente útil, la brecha de oxígeno que tenemos en la actualidad”. Saludable que se cumpla tal objetivo, pero hacerlo “poco a poco” en momentos en que hay un déficit del gas de 100 toneladas diarias, y en que miles forman colas para conseguir llenar solo la mitad de su balón, suena a que el esfuerzo no es suficiente.

Expectativa

Mientras el país entero aguarda saber hoy si el Ejecutivo ampliará o no la cuarentena por la pandemia, el legislador Jim Mamani (Nueva Constitución) exigió al jefe de Estado que la levante porque solo perjudica a los más pobres. Ya no extraña que algunos parlamentarios crean que le pueden exigir algo al presidente.

TE PUEDE INTERESAR

Podrás conocer a cada candidato presidencial en un minuto.