Piedra en el zapato

El impresentable gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, prefirió dar una conferencia de prensa que reunirse con Zulema Tomás y los encargados del Minsa en la región el último miércoles. Una perla más de alguien que va a tener que responder a la justicia por su irresponsabilidad.

Una más

Una de las razones por las cuales el Hospital Honorio Delgado de Arequipa se quedó con menos espacio para camas hospitalarias fue por las obras que se empezaron a hacer en el lugar y que ahora están paralizadas. Los arreglos fueron idea del gobierno regional en plena pandemia y no se están avanzando por falta de pagos a los trabajadores. Increíble.

Patada con efecto

Ayer se publicó el decreto de urgencia No. 086-2020, que permite la intervención del gobierno central en el sistema de salud de Arequipa y no será un “acompañamiento” como pretendió decir Cáceres Llica. Virtualmente, le dieron una patada y lo dejaron de lado.

A todo nivel

En Arequipa, el Minsa podrá tomar acciones en materia de gestión de recursos humanos, abastecimiento, presupuesto, tesorería y contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico, primer nivel de atención, vigilancia epidemiológica, así como gestión hospitalaria y en salud. El gobernador estará pintado en la pared.

Así no

Estamos seguros que la justicia tiene mucho que investigar en el caso de Wesfield y del chileno Gerardo Sepúlveda, pero tanto la Fiscalía y el Poder Judicial han violentado groseramente la ley en esta investigación. Ayer se evaluó su impedimento de salida, una restricción que se le impuso de facto, sin una orden judicial.

A la mala

¿Qué pasó? Pues que cuando se vencieron los plazos de impedimento de salida y Sepúlveda podía tranquilamente dejar el país, el juez Richard Concepción Carhuancho no informó a Migraciones que el exsocio de PPK ya no tenía ninguna restricción. Sin esta comunicación, Migraciones no podía dejar que el investigado cruce las fronteras.

Yerro

Un duende se metió ayer en la sección de twitters de este diario y le consignó uno a Carlos Basombrío que en realidad era del periodista René Gastelumendi. Le ofrecemos al exministro del Interior las disculpas del caso.

Derecho de autor

El twitter de Gastelumendi decía lo siguiente: “Fallas gestión Vizcarra, hartas y lamentables. Pero: ¿Cuántas vidas se habrán perdido por ‘requisito’ de 99% de pureza, y no 93% como resto del mundo, exigido por el gobierno aprista para oxígeno medicinal? Dato terrible que nos sorprendió en plena pandemia. Comisión de la Verdad!”.