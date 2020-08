Se lava las manos

El alcalde de Los Olivos Felipe Castillo, quien ahora asegura que su responsabilidad en la tragedia que dejó 13 muertos es “emocional”, también sostiene que la capacidad de fiscalizar de su comuna está disminuida por la pandemia. Incluso, agregó que esto es un atenuante para la omisión que permitió el funcionamiento de la discoteca Thomas. Algunos sí que se lavan las manos por el COVID-19.

La nueva rica Vicky

Castillo agregó que el distrito que dirige se ha convertido en ‘La Victoria de Lima Norte’. “Es un lugar donde hay más gente, hay más economía. Los inmigrantes venezolanos están más en Los Olivos, el comercio ambulatorio está como nunca”, enfatizó. Al parecer, el coronavirus también es el nuevo chivo expiatorio de algunos.

En sus trece

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, insistió en su pretensión de obtener la vacuna rusa contra la epidemia. Ayer reveló que se ha contactado con representantes de ese país para aumentar su pedido a un millón y medio de dosis, mucho más que el número de habitantes en ese departamento. Quizá quiere compartir con otras regiones.

En debe

En enero pasado trascendió que la empresa Corporación Gráfica Aliaga S.A.C., propiedad de Guillermo Aliaga y que tuvo como gerente general al hijo de este y hoy congresista por Somos Perú, debe una cuantiosa cantidad por nada menos que tres años de alquiler de dos locales comerciales en La Victoria, cuyo costo mensual supera los 7 mil dólares.

Aún pendiente

Cuarto Poder reveló que el problema sigue vigente y que lo adeudado asciende a 250 mil soles. Carlos Benavides, uno de los afectados, afirmó que el parlamentario le ofreció en el 2014 gestionar la firma de un contrato con la cláusula de allanamiento a futuro, pero que hasta ahora no cumple. Esperemos que esto no siga el camino de una de las máximas de Genaro: “La deuda vieja no se paga y la nueva se deja envejecer”.

Paso al costado

Días después del revuelo que ocasionó el nombramiento del excongresista fujimorista Juan Carlos del Águila como asesor ad honorem del canciller, Mario López, el exlegislador presentó su renuncia. “Sabe él que tiene mi apoyo cuando lo requiera”, tuiteó Del Águila.

Cachuca en apuros

Hernán Condori, más conocido en el mundo artístico como Cachuca, el vocalista de Los Mojarras, atraviesa un difícil momento debido al COVID-19, pues se encuentra grave en el Hospital Hipólito Unanue. Sus allegados, por ello, piden con urgencia una cama UCI para él. Ojalá el Minsa responda.