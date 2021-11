No hay primera...

Arrecian los ‘golpistas’, en palabras del vilipendioso Aníbal Torres. Y es que no olvidemos que para el titular de Justicia ese es el adjetivo que calza a quienes cuestionan que sus familiares contraten con el Estado pese tener prohibido hacerlo. Y qué creen, hay un nuevo caso: la empresa Prosynergy, cuya directora es Lucy López Reyes, cuñada de Torres, de acuerdo con su declaración jurada de interés.

Se saltan la ley

Dicha compañía cerró un contrato con el Gobierno Regional del Cusco por 85 mil soles entre el 23 y 24 de setiembre, cuando Torres tenía casi dos meses en el cargo. Un documento de la Contraloría General advierte que el vínculo entre tal empresa y el Estado está prohibido “a nivel nacional durante el periodo que dure el cargo ministerial”.

¿Puso el parche?

Luego de que este caso trascendiera, llama la atención el tuit que el último domingo publicó el lenguaraz titular de Justicia. “Creen que la ley me prohíbe tener hermanos y cuñadas con quienes no he cruzado una palabra sobre sus actividades económicas”, escribió... cuando solo había trascendido el caso de la contratación de la empresa de su hermano Víctor Torres. El pez por la boca muere...

Contra injerencias

Para seguir el tema de supuestas injerencias, el juez titular del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, Jonathan Valencia López, admitió a trámite las acciones de amparo interpuestas por los generales EP Julio Domínguez Pasco y Marco Campos Gerónimo contra los ascensos que decretó el gobierno de Pedro Castillo el 23 de octubre de este año. Trae cola el escándalo.

Declaración

A propósito de este caso, el Ministerio Público tomó ayer la manifestación del excomandante general del Ejército, general en retiro José Vizcarra, quien precisamente denunció presiones para influir en los ascensos en dicha institución del ex secretario general de Pedro Castillo, Bruno Pacheco, y el exministro de Defensa Walter Ayala. Ahora pues...

Mucha chamba

El MP, asimismo, le asignó un apoyo al fiscal Richard Rojas Gómez, encargado del caso ‘Los Dinámicos del Centro’, debido a la gran carga laboral que soporta. Así, el fiscal Ángel Bladimir Astocondor Villalobos apoya al primero. Demasiada corrupción.

¡Pa’ fuera!

Por su parte, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó al fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza por su presunto vínculo en caso ‘Los cuellos blancos del puerto’, una decisión que, no obstante, es todavía apelable. En consecuencia, solo quedan dos fiscales supremos titulares: Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez.