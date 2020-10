OPP peligrosa

¿Es un grave error de Carmen Omonte proponer un Organismo Público de Pensiones (OPP), que unifique la ONP y las AF? El Estado ha sido un total fracaso al administras fondos de pensiones. ¿No es un riesgo darle millones de dólares para que los tenga en su poder? Lo menos que podría plantearse es que los fondos privados sigan en manos de privados.

Se aleja

La secretaria regional de la Mujer del PPC y excandidata al Congreso Andrea Lanata anunció que no participará en las elecciones del próximo año, pese a haber quedado en el segundo lugar de votación en los comicios congresales en enero último y en los que su partido no llegó a colocar legisladores pues no pasaron la valla del 5%.

Adiós

Fuentes del partido indicaron a Chiquitas que Lanata era una de las alternativas que el PPC contemplaba para integrar la plancha presidencia que evalúa el partido, pero tras el frustrado pacto con César Acuña y las pugnas internas, prefirió mantenerse al margen.

Ni Lourdes

A través de las redes sociales, Lanata justificó su decisión señalando que “en estos momentos mi familia me necesita más que nunca”. Así las cosas, la crisis se acentúa de tal manera en el partido que hasta Lourdes Flores Nano ha cerrado totalmente las puertas a una postulación.

Tentado

En medio de las movidas y jales en diversos partidos, el reconocido educador y exministro de Educación Idel Vexler viene siendo convocado varios partidos políticos y precandidatos, pero aún deshoja margaritas.

Ojo con internas

El epidemiólogo César Cárcamo consideró que el principal riesgo para las elecciones internas del 29 de noviembre, día en el que 17 de 24 partidos elegirán a sus delegados, es para los adultos mayores. Opinó que la votación debería ser virtual, pero esta opción ya ha sido descartada por la Onpe.

Aspecto clave

Cárcamo recomendó que los centros de votación sean espacios abiertos y ventilados. “Hay que poner paneles de distancia, usar caretas, mascarillas e ir desinfectando los implementos como lapiceros. Debe haber un control muy estricto”, planteó. El 6 de diciembre se completarán las internas con la votación de los delegados y de los 7 partidos que optaron por el sistema un militante-un voto.

Precisiones

Ayer informamos que Incot SAC, una de las empresas investigadas por supuestos sobornos a Martín Vizcarra por el hospital de Moquegua, ha ganado obras en el último año por más de 40 millones de soles. Aclaramos que de los tres contratos, el primero debía culminar el 9 de octubre y el tercero acabará en marzo de 2021.

