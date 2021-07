¡Atención!

En en el sector Defensa las aguas están movidas ante la posibilidad que el nuevo ministro sea el cuestionado Walter Ayala, luego que se cayó la propuesta de que el general Jorge Chávez Cresta ocupe esa cartera. Lo único bueno que pasa por allí es que en la transferencia ya no está Wilson Barrantes, abiertamente golpista.

¿Cumplirá?

Ahora que está por asumir el mando del país, habrá que ver si el presidente Pedro Castillo cumple su promesa electoral de indultar a Antauro Humala, quien nos dicen que anda diciendo que le quedan pocos días en Piedras Gordas. ¿Será cierto? Qué dirán los “dignos” que votaron por el lápiz.

Jalado en historia

El alcalde provincial de Tacna, Julio Medina, parece que necesita leer libros de historia ya que ayer sostuvo que la independencia del Perú se dio un 28 de agosto de 1821 en su mensaje en la subgerencia de Seguridad Ciudadana de su ciudad.

Feria COVID

Son los ‘padres de la patria’, pero no dan el ejemplo. Ayer, la elección de la nueva Mesa directiva del también nuevo Congreso se desarrolló de manera presencial en el hemiciclo, con una gran aglomeración no solo de legisladores, también de sus asesores. Muchos parlamentarios, incluso, estuvieron varios minutos sin mascarillas. Así no es...

Deficiencias

La falta de barbijos llegó a tal nivel que hasta el relator del Congreso tuvo que pedir a los legisladores que las usaran. El inmunólogo Edward Málaga Trillo, parlamentario del Partido Morado, advirtió que la situación de ayer en el Palacio Legislativo constituyó un riesgo para la salud de los presentes. “Las medidas de bioseguridad en salas y pasillos también dejan mucho que desear”, alertó.

Se sentían pasos...

En la sesión plenaria que terminó con la elección de Maricarmen Alva estuvo presente el líder de Podemos, José Luna Gálvez, quien participó también en el debate. Hasta entonces, solo tenía permiso judicial para interrumpir su arresto domiciliario, pero la tarde de ayer se anuló dicha medida restrictiva. Su presencia en el hemiciclo pareció ser la antesala a su libertad.

En sus trece

Con la sangre en el ojo luego de que el Pleno desestimara la lista de candidatos a la Mesa Directiva que integraba su partido, Jaime Quito, presidente de la Junta Preparatoria e integrante de la bancada de Perú Libre, enfatizó que el bicentenario de nuestra independencia “solo se hará real con una nueva Constitución”. ¿El partido del lápiz no invocaba a saber asumir los resultados?