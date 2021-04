Apoyo familiar

Mediante sus redes sociales, Kenji Fujimori volvió a respaldar la candidatura de su hermana. “Hola, Keiko, ¿qué tal?, ¿cómo estás? Quiero mandarte muchos saludos. Sé que estás en Ucayali trabajando durísimo, hay que darle con todo: alma, corazón y vida. Estamos aquí con mami y vamos a juntarnos para almorzar. Ya coordinamos. Tú tranquila, trabaja durísimo”, le dice en un video que difundió ayer.

“Bendiciones”

La madre de ambos, Susana Higuchi, se adhirió a las palabras de su hijo.”Sí, a unirnos todos por el Perú. Con eso... vas a ver”, dijo, en una aparente aunque poco clara conminación. Al final, ambos le enviaron bendiciones a Keiko Fujimori, una actitud que sí que sorprende en el caso del excongresista.

Juego sucio

Algún anónimo simpatizante de Pedro Castillo no tuvo mejor idea que manipular un video en el que aparece Alberto Beingolea (PPC) de tal manera que pareciera que este apoya -aunque para cualquiera suena inverosímil- al candidato de Perú Libre.

Acusa traición

No obstante, conocido el hecho, el propio ex burbujito advirtió de la tergiversación del material. “Esa no es manera de hacer política, así convierten la política en una cochinada. ¿Así nos quieren gobernar? ¿Engañando, tergiversando, tratando de sorprendernos, haciendo trampa, traicionando? ¿Ese va a ser su estilo de gobierno?” espetó Beingolea en Twitter.

¿Una más?

La lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, también salió en un video a desmentir el supuesto apoyo de Beingolea a Castillo. “Mis palabras son para ratificar lo que Alberto ha señalado. Pero, además, para indicar con toda contundencia: Nadie formado en la escuela del PPC le haría jamás el juego al comunismo. Lo consideramos un pensamiento retrógrado que le haría mucho daño al Perú”, sentenció. Solo le faltó decir: “¡Caso cerrado!”.

Con la mira en la Defensoría

Hablando precisamente de Castillo, la revisión de sus declaraciones en el pasado reveló ayer que en un mitin en Espinar, Cusco, el aspirante presidencial sostuvo el 19 de marzo “que hay que desactivar la Defensoría del Pueblo” dado que, por ejemplo, no defendía los intereses de dicha provincia. ¿A que institución nacional no se le irá encima?

Desobediencia

Pero el anterior no es el único mitin que pone bajo la lupa a Castillo. Y es que el último lunes, a las 11:00 p.m. -es decir, dos horas después del toque de queda por el COVID-19- el candidato ofreció un mitin en Olmos, Lambayeque, que se prolongó hasta pasada la medianoche. Y, claro, también hubo aglomeración de personas.