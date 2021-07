Abraza la impro

Aunque no causa sorpresa que Pedro Castillo no haya hecho público los nombres de su primer Gabinete -por lo menos hasta el cierre de esta página- diversas personas que apoyaron al candidato del lápiz manifestaron en redes sociales su preocupación por la ausencia de tal anuncio. ¿Por qué? Si algo en lo que el electo presidente ha sido constante es en la improvisación, ¿o no?

Suspenso

En lugar de partir de Perú Libre, Palacio de Gobierno informó ayer que el nuevo Gabinete jurará hoy al cargo, a las 4:30 p.m., sin ofrecer mayores detalles. Todo parece confirmar que cuando desde la tienda del lápiz demandan la proclamación de Castillo para que este anuncie a sus ministros solo mentían. ¿Será un único engaño o nos esperan más?

¿Desplazados?

En la Agenda de Actividades Oficiales por el 200° Aniversario Patrio que difundió la Casa de Pizarro, se confirmó que el Desfile Militar se desarrollará este viernes 30 en vez del tradicional 29 de julio. El documento también esboza una razón: Castillo cumplirá con su promesa de jurar simbólicamente al cargo de presidente en la Pampa de la Quinua. Bien que honre su palabra, ¿pero no es un desplante para las FF.AA.?

Asesor de terror

En el plano de las actividades por el cambio de mando, el exmandatario boliviano Evo Morales, durante una reunión con el legislador perulibrista Guillermo Bermejo, anunció que asesorará a dicho parlamentario para la elaboración de una ley en favor de los cocaleros. ¿Será el punto de partida para expulsar a la DEA del Perú como ocurrió en el país altiplánico?

De Guatemala a...

Sobre el tema, Chiquitas intentó comunicarse con Bermejo, pero no respondió nuestra llamadas. No obstante, desde su entorno indicaron que el legislador planteará iniciativas que serán “la base de una segunda reforma agraria”.

Desagravio

En otro plano, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, manifestó ayer que conoce a la congresista Norma Yarrow “desde niño” y que rechaza los ataques en su contra, desencadenados por la crítica de la parlamentaria a la lista que presentó su partido para la Mesa Directiva del Legislativo. Saludable respaldo ante los oprobios.

¿En qué quedamos?

Pese a esto, quien encabezó la fracasada plancha de Renovación Popular, Jorge Montoya, manifestó que el hecho de haber obtenido solo 10 votos cuando la bancada tiene 12 miembros “va a ameritar una investigación interna del partido”. ¿Acaso la respectiva votación en el Pleno no fue secreta? ¿Cómo investigarán?