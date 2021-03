Se traduce

Luego de enfatizar que de llegar a Palacio pedirá a Chile que devuelva el Huáscar, el candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, ofreció una entrevista a un diario del vecino país del sur, La Tercera, al que -en contraste- declaró con mesura que tal propuesta no está en su plan de gobierno ni será uno de los propósitos de su gestión. Solo apela a la buena voluntad de los chilenos, agregó.

Imprudencia

Daniel Urresti, aspirante al sillón de Pizarro por Podemos, estuvo ayer en Arequipa, donde ofreció financiar un nuevo estudio de impacto ambiental para el proyecto minero Tía María. Todo bien hasta ahí, quizá; sin embargo, el actual congresista recorrió varias calles de la Ciudad Blanca sin usar mascarilla ni respetar la distancia social por la pandemia ¿Y las normas?

Con ventilador

El podemista, asimismo, aprovechó los reflectores para lanzar pullas a diestra y siniestra. Uno de sus blancos fue George Forsyth (Victoria Nacional), pues Urresti aseguró que el prófugo exmandatario Alejandro Toledo lo financia. Añadió que para comprobarlo, solo basta ver quiénes rodean al exalcalde victoriano. ¿Será?

Recuperado

Otro aspirante a Palacio, Ciro Gálvez (RUNA) informó ayer que ya recibió el alta médica por haber padecido COVID-19, lo que lo habilita a participar en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por sus mensajes y oraciones que me dieron fuerzas”, puntualizó.

Con su esposa

El postulante de Avanza País, Hernando de Soto, dijo por su parte que él se vacunó contra el nuevo coronavirus en Estados Unidos junto a su esposa, Carla Olivieri. “Creo que el costo es (fue)aproximadamente unos 15 dólares, no pasa de esto”, añadió. Lo oneroso, claro está, no es la dosis en sí, sino el viaje; y el problema es que no lo dijo antes.

Nuevo zar

Sobre inmunizaciones, precisamente, el candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, declaró que de llegar al Gobierno planteará la creación de un ‘zar de la vacuna’, funcionario que tendrá un rango ministerial y que -como su nombre lo sugiere- tendrá “autoridad formal, legal, vinculante” en dicho tema.

Tremendo lapsus

En un debate organizado por el JNE, Mery Infantes Castañeda, quien tienta una curul por Amazonas en las filas del fujimorismo, manifestó con toda la naturalidad del mundo que: “La corrupción es uno de los pilares fundamentales del partido Fuerza Popular”, sin percatarse en ningún momento del disparate. Cualquiera se equivoca, dicen.

TE PUEDE INTERESAR

Podrás conocer a cada candidato presidencial en un minuto.