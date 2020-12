En los yunaites

La tarde de ayer trascendió que el expresidente Manuel Merino de Lama salió del país a las 11 de la mañana, con dirección a la ciudad Atlanta, en Georgia, al sur de Estados Unidos. Los motivos del viaje se desconocen, pues aunque Chiquitas intentó comunicarse con el congresista en reiteradas ocasiones, no nos contestó.

¿Y la vuelta?

Recordemos que el acciopopulista enfrenta una investigación preliminar por las consecuencias de la represión policial durante su gobierno de transición, en especial en la movilización del 14 de noviembre, en la que fallecieron Bryan Pintado e Inti Sotelo. Confiamos en que el periplo de Merino será breve y dará la cara.

A la defensiva

El aspirante presidencial Julio Guzmán tildó de “mezquinos” a todos aquellos que lo etiquetan de oficialista. Dijo que sus detractores buscan que al presidente de la República, Francisco Sagasti, le vaya mal “para perjudicar” las posibilidades electorales del Partido Morado (PM) en las elecciones del 2021.

Botón de muestra

Pese a las quejas de Guzmán, él mismo, mediante su Twitter, anunció que Carlo Magno Salcedo y Giaccomo Ugarelli renunciarán a sus candidaturas al Congreso por el PM, dado que en la actualidad son asesores de, nada más y nada menos, que el jefe de Estado. Con noticias como esa, el rótulo de oficialistas no parece gratuito.

Sin elecciones

Tal como la ONPE ya lo ha informado, los peruanos tenemos plazo hasta este jueves para elegir nuestros local de votación. No obstante, ya se han registrado algunas quejas a tal procedimiento. Una de ellas la protagoniza la periodista Sol Carreño. “Elige tu local no funciona. Alguien eligió por mí. Dice que ya elegí y no puedo modificar”, tuiteó.

Prueba previa

“Una operadora me trata como si fuera mi responsabilidad. No pide ni disculpas por la falla del sistema. Gracias, ONPE”, agregó Carreño. Si dicha entidad no puede resolver los inconvenientes para la elección del centro de sufragio, esperamos que por lo menos sí lo pueda hacer en la elección del 11 de abril.

Rostros conocidos

La inscripción de las listas de candidatos han revelado las aspiraciones de numerosos personajes de la farándula. Entre ellos están Vanessa Terkes (APP), Diosdado Gaitán Castro (Podemos Perú), Monique Pardo (RUNA) y por Renovación Popular el productor Efraín Aguilar y la artista Lucy Bacigalupo. Esta última cumplió con declarar una sentencia que omitió en el 2020 -cuando postuló por Vamos Perú- hecho que le costó la exclusión. A cocachos aprendió...

VIDEO RECOMENDADO

Nueva variante del coronavirus: Esto es lo que se sabe hasta ahora