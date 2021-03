De lejitos nomás

Aunque en la víspera se anunció que había recibido el alta médica tras superar el COVID-19, Ciro Gálvez, aspirante presidencial de RUNA, participará en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de manera remota. Así lo informó su candidata a la vicepresidencia Sonia García, quien agregó que dicha entidad ya aceptó el respectivo pedido.

Se ‘fujimoriza’

El postulante al sillón de Pizarro por Victoria Nacional, George Forsyth, aseguró que en un eventual gobierno suyo impondrá “mano dura” para ponerle fin a la corrupción y frenar a “los políticos que solo buscan sus intereses personales”. Como se recuerda, la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también prometió “mano dura” para combatir la pandemia y otros problemas.

De taquito

A pesar de que su tendencia ideológica no es tan lejana una de otra, el candidato a jefe de Estado del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, aludió a su contendora de Juntos por el Perú (JP), Verónika Mendoza, al hablar del oxígeno que se requiere para atender a los pacientes graves del nuevo coronavirus.

“Extremismo”

El exmandatario refirió que se requiere un trabajo en conjunto con las Fuerzas Armadas, las universidades y las entidades publicas para producir más de este gas, y agregó que “son un error las teorías extremistas que dicen que el Estado debe tomar las plantas de oxígeno que están funcionando”, como lo solicitó Mendoza al presidente Francisco Sagasti.

Nadine bajo la lupa

Y ya que hablamos de Ollanta, el Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales presentará hoy el libro: ‘El caso Nadine Heredia. Análisis jurídico procesal’, escrito por profesores de derecho citados en las audiencias del caso ‘Lava Jato’, entre ellos José María Asencio Mellado, de la Universidad de Alicante, España. Los otros tres autores también son catedráticos de dicha casa de estudios.

Sueño de los justos

A propósito de la ex ‘pareja presidencial’, en febrero pasado el juez Richard Concepción declaró saneada la acusación contra Humala, Heredia y otros implicados, como Martín Belaunde Lossio. No obstante, hasta ahora no se ha comunicado la fecha para el inicio del juicio oral, que estará a cargo de un tribunal de la Corte Penal Nacional. Aguardamos.

Trágica partida

En el Hospital San José de la ciudad de Chincha Alta, en Ica, dejó de existir ayer Lauro Muñoz Garay, quien fue uno de los congresistas constituyentes de 1993 por las filas del Partido Popular Cristiano (PPC). Nuestras condolencias a sus deudos.

