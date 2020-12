Réplica

El Pleno de ayer fue oportunidad para que el congresista Manuel Merino respondiese airadamente a las críticas por su viaje a Atlanta. “No es posible que nosotros, los parlamentarios, permitamos que se siga violando nuestra intimidad personal, yo creo que esto es inconcebible. Migraciones filtra el pasaporte de mi persona y filtra el pasaje de mi viaje”. Alguito de razón tiene.

Con el pie en alto

Luego de asegurar -en su Twitter- que su periplo fue para visitar a sus hijas y nietos, el también exmandatario agregó que “los comunistas y morados” lo siguen atacando sin sustento. Bueno, el salir del país cuando uno enfrenta una investigación no es lo más santo del mundo, tampoco.

Homenaje

Al concluir su intervención, el acciopopulista pidió un minuto de silencio por el deceso del marino (Gustavo Valladares) fallecido en el Vraem, un homenaje que (¿lo sabía Merino?) ya había recibido en el Pleno, pero el que, como corresponde, se repitió. No obstante, la titular del Parlamento, Mirtha Vásquez, no escuchó bien la solicitud, por lo que le pidió que la repitiera. “Por la muerte del marino... en el Vraem”, dijo el ex jefe de Estado. ¿Se olvidó del nombre del héroe?

Fricciones

Como era de esperarse, el debate por la nueva Ley Agraria generó más de una discusión en el Pleno. Una de las protagonistas -sorpresa, sorpresa- fue Cecilia García, quien sostuvo precisamente que el partido de Vásquez (Frente Amplio) “defiende a los banqueros”. Como si fuera poco, a la fujimorista Martha Chávez la calificó como: “defensora de empresas”.

Le dan su vuelto

Ni corta ni perezosa, Chávez le respondió a la upepista: “Fui aludida por una persona que no sé si llama del modo como se llamaba el 2018 o 2020”, en clara alusión a la denuncia que enfrenta García por tener dos DNI. El que busca, encuentra, dicen.

Rumores

En los pasillos del Palacio Legislativo, por otro lado, circula muy fuerte el runrún sobre la existencia de un audio que protagoniza una asesora de la Mesa Directiva que busca evitar la sanción de un parlamentario en la Comisión de Ética. ¿Será? ¿A quién querrán salvar?

Celeridad judicial

En la audiencia en la que se evaluó el pedido de prisión preventiva para José Luna, su abogado, Mateo Castañeda, solicitó que se atienda una tutela de derecho para que no tilden a su patrocinado como parte de “Los gánsteres de la política”. En rápida respuesta, el juez Jorge Chávez Tamariz, dijo: “Se les convocó para tratar una prisión preventiva, no una tutela de derechos... Su pedido no tiene lugar”. Caso cerrado.