Disparo a los pies

El proyecto de ley que crea un organismo público para el manejo de las pensiones podría pasarle factura a la alicaída candidatura de César Acuña, pues esta norma que metería la mano en fondos de los privados es obra de una comisión a cargo de Carmen Omonte, la candidata a la primera vicepresidencia por APP.

Está fuera

Ayer el vocero de la bancada de APP, César Combina, trató de explicar que Omonte ya no es parte de su grupo parlamentario debido a que presentó su renuncia en noviembre último, en un intento por librarse de la responsabilidad de este cuestionado proyecto. Sin embargo, todas las miradas están puestas en la compañera de plancha de Acuña.

A la CADE

La próxima edición de la CADE Ejecutivos va a ser virtual como es de esperarse en el marco de la pandemia, pero ello no impedirá que se presenten algunos candidatos presidenciales. Los elegidos han sido George Forsyth, Keiko Fujimori, Verónika Mendoza y Julio Guzmán.

Elección

La elección de los candidatos que participarán, de parte de los organizadores de la CADE no ha sido, no ha sido por “dedocracia” sino que eligieron a los que figuran entre los cuatro primeros puestos de la última encuesta de Ipsos y Datum. Los días de las presentaciones serán el 17 y 18 de febrero.

¿Qué hacía allí?

No se sabe qué hacía allí, pero ayer hubo una trifulca entre extrabajadores y trabajadores del Hospital de Ate, en la que se vio grabando todo al legislador Wilmer Cayllahua, del Frepap. Si bien no le observa incitando a la violencia, tampoco hacía nada para que la sangre no llegue al río.

Versión

La extraña versión de Cayllahua sobre los hechos fue esta: “Me llamó el Frente Social de Defensa de Ate, quienes me indicaron que estaban sacando a los pacientes, que les cerraban la puerta. Me acerqué al hospital y al ingresar el conflicto ya estaba armado”, dijo. Muy extraño.

Desesperación

Aparentemente, en el hospital de Ate un grupo de trabajadores quería evitar que otro grupo instale nuevas camas ante el desborde de pacientes con COVID-19. Las carencias que se multiplican están creando graves problemas entre áreas de los mismos nosocomios.

Todos vuelven

Este lunes se volverá a reunir la Comisión Permanente del Congreso, el foro que reemplaza al pleno cuando hay un receso y que integran la mesa directiva y el portavoz de cada bancada. La cita es a las 3 de la tarde y hay varios temas pendientes por tratar.