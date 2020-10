No a la prensa

Las conferencias de prensa en vivo siguen ausentes por disposición del presidente Vizcarra, que no tiene ninguna voluntad de restablecerlas pese a que se autoconsidera un demócrata cabal. Ayer, puso como pretexto que si convoca a periodistas de Lima, los de regiones no podrían participar, pero es falso.

La verdad

Tranquilamente, los de Lima podrían participar en vivo, en Palacio, de forma presencial, guardando las distancias y tener opción de repreguntar, y los de provincias hacerlo vía plataformas virtuales. La verdad es que Vizcarra no quiere que lo incomoden con las preguntas y despacharse a su gusto.

¡Qué salados!

Por ejemplo, en el caso de Correo, no salimos sorteados hace ¡5 meses! ¿Solo mala suerte? ¿O es que ese mecanismo deja más dudas que un arbitraje de Julio Bascuñán? Sin duda, hay mucho por afinar en este formato, pues ya está oliendo muy mal.

Movidas

En las Fuerzas Armadas las cosas andan movidas, pues en cualquier momento se anunciarían los cambios de los comandantes generales. Hasta anoche no se sabia si se iban todos o si alguno permanecía un año más. La ley lo permite. Los rumores están fuertes, pero la última palabra la tiene el mandatario.

Duro con él

En redes sociales le están recordando a Daniel Abugattás que en 2016 dijo que no votaría por César Acuña. Y su crítica fue fuerte: “Tú no puedes estar diciendo un día que él no plagia que él copia; no puedes estar diciendo las cosas que dice el señor, que las cosas se manejan con plata como cancha”.

Cambio de chip

Es más, Abugattás señaló aquella vez que César Acuña “si bien representa el esfuerzo y las virtudes de muchos peruanos, no creo que tenga la formación adecuada para dirigir al país”. Ahora, con la candidatura al Congreso por APP, se le cambiaron los principios y señala que todas sus dudas han sido absueltas.

Huele a peligro

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema juzgará al exprocurador antiterrorismo Julio Galindo por los delitos de peculado doloso y negociación incompatible. Se habría apropiado de dinero de viáticos y contratado a su pareja sentimental. La Fiscalía pide 5 años de prisión y 250 mil soles de reparación civil.

Cumpa no la ve

La Corte Suprema ratificó el rechazo del pedido de cese de prisión preventiva para Carlos Chirinos Cumpa, exjuez investigado por nexos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. A Chirinos Cumpa se le acusa de los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo específico en agravio del Estado.

Fiscal Abia: Testimonios confirman participación de Martín Vizcarra en reunión para compra de pruebas rápidas

