La repartija

El Congreso amenaza con ser una ola de grillos. Las pugnas por las comisiones están a punto de empezar, pero definitivamente ni Constitución ni Fiscalización deberían ir a Perú Libre, como pretende el vocero Alex Paredes. Razones sobran.

Grupos en pugna

La Comisión de Fiscalización es un instrumento del Parlamento para, precisamente, fiscalizar al gobierno. A Perú Libre le correspondería la presidencia solo si llegan a perder la elección, lo que a estas alturas parece poco probable.

Comisión clave

En cuanto a la Comisión de Constitución, podría convertirse en un grupo de trabajo clave para el tema de la Asamblea Constituyente. Una bancada responsable debería asumir esa presidencia con el fin de poner los intereses de la democracia a buen recaudo.

La llave

¿Por qué tanto interés de Cerrón, Bermejo y compañía por una Asamblea Constituyente? Pues porque representa el modelo para perpetuarse en el poder a través de la reelección. Osea, no quieren soltar la mamadera. Se les advirtió a los votantes de Castillo, pero aún así...

A la deriva

Por ahora, Castillo sigue dando señales contradictorias para el mercado. Su grado de incoherencia supera todos los récords pues un día dice una cosa y al día siguiente puede afirmar todo lo contrario. De ganar, se nos viene un gobierno impredecible.

¿Quién lo aguanta?

Cada vez se le nota más irascible e impaciente con la prensa al asesor legal de Perú Libre Aníbal Torres. Después de arremeter contra el periodista Mario Bryce, ayer acusó a la prensa de que la idea del predominio de Cerrón sobre Castillo “es un problema que ustedes tienen en su mente”.

Agüita de azahar

Según Aníbal Torres, las declaraciones de Vladimir Cerrón son contrarias a las de Pedro Castillo. “Yo en mis reuniones nunca he visto al doctor Cerrón, no lo conozco, es lo que puedo declarar”, dijo contrariado. Un poco de agua de azahar no le vendría mal.

Desgaste

Fuerza Popular ha entrado en una fase de peligrosa inercia. Lourdes Flores Nano sigue en la batalla casi solitariamente, pero Miki Torres y Luis Galarreta parecen haberse bajado del coche. Otro que se sigue fajando es Daniel Córdova, aunque zarandeado por todos lados.

Estrategia

Ayer Córdova aseguró que no buscan forzar una victoria de Keiko Fujimori, sino que se analice “de manera prolija un grupo de actas que -considera- se deben anular”. El reclamo es justo y debería investigarse pero hay sectores que quieren pasar a la fase de los hechos consumados.