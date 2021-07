¿Diaspora?

Aunque el presidente Pedro Castillo no desentonó con Perú Libre al nombrar a Guido Bellido -investigado por apología al terrorismo- como premier, a muchos despistados la noticia los conmocionó. Entre ellos están sus aliados del Partido Morado, cuyos representantes manifestaron que había que rechazar dicha designación e, incluso, no otorgarle la confianza al Gabinete.

La ausencia

Pero no fueron los únicos. Decenas, y acaso cientos, de personas que respaldaron a Castillo durante la campaña cuestionaron por redes sociales el nombramiento de Bellido. Pese a ellos, brilló por su ausencia un importante grupo de socios políticos del ahora mandatario y del condenado por corrupción Vladimir Cerrón: Juntos por el Perú (JP) y su bancada. ¿Les parecerá bien la elección?

Sorprendidos

Pletóricos de candor, los abogados Ronald Gamarra y Julio Arbizu, quienes defendieron a Perú Libre en el JNE por el tema de las actas observadas -y el último, incluso, fue parte del equipo de transferencia- criticaron al jefe de Estado por el tema de Bellido. ¿Tan ingenuos son que pensaban que cosas como esta no podían ocurrir?

Lleve, caserito

Quien pese a la ola de críticas no cedió un milímetro en su respaldo a Castillo fue Daniel Salaverry. Incluso enfatizó por Twitter que su “apoyo no depende ni dependerá de ser ministro o no”. Agregó que no dudaba del esfuerzo y de las buenas intenciones del mandatario. ¿Tampoco dudará de Cerrón? Preguntamos, nomás.

Desorden

Como es sabido, Bellido juró como premier luego de Castillo hiciera lo propio como presidente -de manera simbólica- en la Pampa de la Quinua, en Ayacucho. El evento, sin embargo, empezó en medio de un gran caos, cuando los cientos de ciudadanos que acudieron a presenciarla rompieron el cordón de seguridad para apreciar la ceremonia lo más cerca posible.

Olor a multitud

Castillo y su entorno no solo permitieron tal acercamiento, también dispusieron que se desarmen parcialmente los toldos que se colocaron para la comitiva oficial, de manera que estos no obstaculicen la visión de la población, un buen gesto que luego se empañó por completo con la infausta designación que ya todos conocemos.

Vuela alto

En la juramentación simbólica, el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rua, le pidió a Castillo que durante su gobierno los Juegos Bolivarianos se desarrollen en Huamanga. ¿Aceptarán los deportistas de alto rendimiento de la región competir a más de 2500 metros sobre el nivel del mar? Habrá que ver.