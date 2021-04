En pantalla

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) presentó ayer un cuadro de las entrevistas de los canales de TV a los candidatos presidenciales entre el 1 de enero y el 28 de marzo. En el ranking aparecen medios de señal abierta y de cable.

El más entrevistado

Según informó Fernando Tuesta, la PUCP hizo la medición teniendo como fuente de información la empresa IP Noticias. El primer lugar lo ocupó Rafael López Aliaga con 43 entrevistas, seguido de César Acuña (36) y Hernando de Soto y Keiko, ambos con 26.

Lo de siempre

Hoy aparecen las últimas encuestas publicables pero la semana que empieza tendrá el festín de los sondeos falsos, los rumores y los faks news a la orden del día. Esto será hasta horas de la elección. Sería mejor no prohibir la publicación como lo exige la ley electoral.

Guerra avisada

El candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular) tuvo ayer frases muy fuertes contra el canciller Allan Wagner, pero la bronca viene de antes. El contexto es así: Wagner tuiteó contra López Aliaga el 29 de marzo por, según él, agredir a la Cancillería con el tema de las vacunas.

Así empezó

“El candidato Rafael López Aliaga, en lugar de explicar su propuesta que Estados Unidos obsequie al Perú vacunas anti COVID 19, agrede a la Cancillería. A nuestra bicentenaria institución no le alcanzan sus ofensas ni mellan su bien ganado prestigio”, escribió Wagner con visible enojo.

Un misil

Ayer López Aliaga sostuvo que a Wagner “no lo respeto para nada” y que “está terminando muy mal su carrera” al convalidar un gobierno como el de Francisco Sagasti, que sigue las mismas políticas de Martín Vizcarra. “Para mí es un desastre. El canciller me parece un canciller de quinta”, añadió.

¿Y dónde está Iberico?

El aspirante presidencial de APP César Acuña tuvo ayer una actividad en la que criticó la labor del presidente Francisco Sagasti por la falta de oxígeno, camas UCI y vacunas. No ha dejado de llamar la atención en esta campaña el poco aporte de su candidato a vicepresidente, Luis Iberico.

Ausencias

Pocos recuerdan que la lista por Lima de Hernando de Soto (Avanza País) no tiene candidato con el No. 1 pues la exprocuradora Julia Príncipe se retiró de la contienda por problemas de salud en febrero pasado. El No. 2 es el exChavín de Huántar José Willian Zapata.

