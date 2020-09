Ausencia

El abogado de Nadine Heredia, Jefferson Moreno, no estuvo presente ayer en la audiencia de apelación por el caso Gasoducto Sur Peruano. Si bien la discusión sobre la conducta de su patrocinada se abordó el último miércoles, esa no fue la razón de la inasistencia del defensor.

Buena fortuna

Moreno apareció ayer como defensa legal de uno de los exasesores del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Miguel Torres, sobre quien la Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva por el caso “Los cuellos blancos del puerto”. Al menos, trabajo hay.

Compás de espera

En la Sala Penal Nacional, el juez Víctor Zúñiga todavía no se ha pronunciado sobre el pedido para suspender al Partido Fuerza Popular por dos años y medio, formulado por el fiscal José Domingo Pérez el pasado 22 de julio. Pese a todo el tiempo transcurrido, el magistrado aún no comunica -por lo menos- si admite a trámite la solicitud. Como que ya es hora, ¿o no?

Acusación

Este lunes 7 de setiembre, el juez Hugo Núñez Julca revisará el control de acusación contra Roberto Torres, exalcalde de Chiclayo; Baldomero Aybar, exmiembro del Jurado Nacional de Elecciones; y otras dos personas por el presunto favorecimiento al exburgomaestre para restituirlo en la alcaldía a cambio de una coima.

Sanción

Por este caso, la Fiscalía pide penas de seis años de prisión para Torres y nueve para Aybar, por los delitos de cohecho pasivo específico y cohecho activo. Como se recuerda, el exalcalde tiene ya cuatro sentencias de cárcel vinculadas al caso “Los limpios de la corrupción”.

Se acredita

Pese a la oposición y críticas, el expremier Vicente Zeballos ya entregó sus cartas credenciales a la OEA como representante del Perú ante ese organismo internacional. Incluso, el secretario general de dicha institución, Luis Almagro, le dio la bienvenida. Ya no hay marcha atrás.

No habló mal

El congresista Ricardo Burga Chuquipiondo aclaró que nunca dijo que resultaba más barato mandar a Vicente Zeballos a la embajada de Bolivia. Revisamos el audio de su intervención en el Pleno del miércoles y le damos la razón. Un malentendido que reconocemos.

Costoso Zeballos

¿Qué es lo que dijo Burga de Zeballos? Se preguntó si los S/9 millones menos que tendría el presupuesto del 2021 de Cancillería, comparado con el de este año, se destinarán para cubrir el gasto que “va a ocasionar el señor Zeballos una vez que se traslade a sus cómodas habitaciones en Washington”. Aclarado.