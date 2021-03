¿Se desmarca?

Luego de que la candidata a la primera vicepresidencia por Renovación Popular, Neldy Mendoza, levantara una gran polvareda por llamar “abuelas terroristas” a aquellas mujeres que enseñan a sus nietas que es más importante ser profesional que tener hijos, el aspirante al sillón de Pizarro de dicho partido, Rafael López Aliaga, dijo a Chiquitas que él no piensa del mismo modo.

Compatibilidad

“Creo que ser madre y ser profesional es totalmente compatible”, agregó López Aliaga a este diario. Pese a esta postura, aseguró que respeta la opinión de su compañera de plancha, aunque tales ideas han enfrentado un alud de críticas y hasta de descalificaciones.

Idas y vueltas

La premier Violeta Bermúdez resaltó ayer que el Estado sí tiene un registro actualizado de los adultos mayores que recibirán la vacuna contra el COVID-19. Realmente, sería el colmo que a estas alturas de la pandemia, y en plena segunda ola, no tuviésemos tal padrón, como también lo es que a los miembros de mesa se les diga que los inocularán y luego que siempre no. Ojalá y no haya marcha atrás para nuestra población mayor.

Prohibición

Precisamente sobre el tema, el postulante presidencial de Podemos, Daniel Urresti, dijo en Andina que un eventual gobierno suyo podría permitir al sector privado importar los inmunizantes, pero para que las empresas se lo apliquen gratis a sus empleados, pues -remarcó- “no se debe permitir bajo ningún concepto que se vendan”. Vaya sesgo.

Arremete

Urresti también anunció ayer que presentará ante el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el caso de los supuestos plagios a su plan de gobierno por parte de sus contendores Yonhy Lescano (Acción Popular) y Daniel Salaverry (Somos Perú). ¿Tendrá eco?

¿Sentencia previa?

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales nombró ayer a Jim Mamani (Nueva Constitución) como el ponente de las denuncias que enfrentan el expresidente Martín Vizcarra y las exministra Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete. Bueno, ya podemos colegir la naturaleza de las conclusiones, toda vez que el mencionado legislador era uno de los que, por ejemplo, enarbolaba la necesidad de acelerar dicho proceso.

Reponen plazo

El fiscal Eduardo Cueva ha dispuesto reponer 29 días en la investigación del caso Limasa, que involucra a los excongresistas Kenji Fujimori, y Miguel Torres. Según una disposición suya, a la que accedió Chiquitas, Cueva tomó esta decisión porque del 31 de enero al 28 de febrero hubo cuarentena social obligatoria por la pandemia.

