Insólito pedido

En el oficio que el presidente Martín Vizcarra le envió a su homólogo del Congreso, Manuel Merino, para solicitarle que adelante el debate de la vacancia, el jefe de Estado consignó: “Consideramos que es necesario brindar al país una decisión definitiva sobre las autoridades que regirán sus destinos hasta el 28 de julio”.

Los parametra

Con esta insinuación, el mandatario buscaría que la moción para destituirlo que se discutirá este lunes sea la última de este tipo, pese a que el Parlamento, aunque no nos guste, tiene libertad de hacer uso de dicho instrumento cada vez que lo considere necesario y a que podrían surgir más denuncias por corrupción en contra de Martín Vizcarra.

¿Preguntamos mañana?

La tarde de ayer, el presidente resaltó algunos extractos de la misiva que remitió a Merino durante un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno, el que se realizó luego del Consejo de Ministros. Sin embargo, como en algunas ocasiones anteriores, no se permitió ninguna pregunta de la prensa.

Incongruencia

Pese a que el periodismo no pudo intervenir ayer, y a que el jefe de Estado no se dignó a responder a una citación para el martes del fiscal Germán Juárez, por los casos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua, Vizcarra culminó su intervención afirmando que “como siempre, (está) a disposición de todo el pueblo”. Suponemos que fue una ironía, ¿o no?

En la mira

Otra alta autoridad que está bajo el escrutinio público es el controvertido gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, uno de los promotores del uso del dióxido de cloro para combatir el COVID-19. Y es que él ahora enfrenta nada menos que tres solicitudes para revocarlo del cargo. Veremos si se logra mantener.

Un show más

A diferencia del mandatario, quien sí ofreció una conferencia de prensa fue Richard Cisneros. Ataviado con prendas de diseño andino, anunció que querellaría al congresista Daniel Urresti por insinuar que el polémico artista mantuvo una relación con Vizcarra y que, incluso, “lo tenía secuestrado”. Agregó que el precandidato presidencial de PP incurrió en homofobia.

A lo Túpac Amaru

Desde la Plaza Mayor de Yanaoca, en la provincia de Canas, Cusco, Verónika Mendoza anunció ayer su precandidatura a la presidencia de la República en las filas de Juntos por el Perú. La excongresista eligió ese lugar por ser donde se inició la rebelión de Túpac Amaru II, precisamente, un 4 de noviembre. A ver si le da suerte.

Marianella Ledesma sobre demanda competencial de vacancia

