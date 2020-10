Iniciativa

La bancada del Frepap es el protagonista de un nuevo capítulo sobre polémicos proyectos de ley. El congresista Alfredo Benites presentó una propuesta que busca impedir que los presidentes y vicepresidentes dejen el país por un plazo de dos años luego del término de su mandato.

Polémico motivo

La razón no es otra que las eventuales investigaciones que estos altos ex funcionarios podrían enfrentar por “delitos en el ejercicio de la función o delitos comunes”. Si la iniciativa prospera, la Corte Suprema podría emitir una resolución para dictar tal restricción a pedido del fiscal de la Nación. Con el ranking que tenemos de exmandatarios investigados, tan descabellado no suena.

Sin alianzas

A propósito del Frepap, la portavoz de dicho grupo parlamentario, María Céspedes, adelantó que el partido del pescado no integrará ninguna alianza con miras a las elecciones del próximo año. “Los candidatos se van preparando desde jóvenes, por las bases (...). De esa manera, van adquiriendo la mística del servicio al país sin pensar en intereses externos”. Si ellos lo dicen...

Más frecuencia

También en el ámbito del Parlamento, Mirtha Vásquez (Frente Amplio) propuso que la Comisión de Ética realice sesiones extraordinarias y se reúna cada semana -en vez de cada 15 días como ocurre ahora- con el fin de que cumpla con procesar las denuncias pendientes contra algunos congresistas. ¿Otorongo comerá otorongo?

UNMSM en la mira

Asimismo, Vásquez y Daniel Olivares (Partido Morado) convocaron para esta tarde, a las 6:00 p.m., al rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Orestes Cachay, y al superintendente de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, para conocer los hechos relacionados con supuestas irregularidades durante el examen de admisión virtual de la cuatricentenaria.

Deslinde

Por su parte, dicha casa de estudios informó que 14,762 postulantes, el 96% de los inscritos, rindieron la prueba sin mayores inconvenientes. Agregó que adoptarán “las acciones que correspondan” frente a las denuncias que pretenden desacreditar sus “469 años de institucionalidad”. Ojo que las quejas no son pocas.

Piloto

Aunque los peruanos en el extranjero votarán de manera presencial en las elecciones de abril próximo, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, anunció que dicha institución pondrá en marcha un piloto de voto electrónico para nuestros compatriotas en el exterior.