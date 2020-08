Mal mensaje

Hace muy mal Manuel Merino de Lama al acusar a la prensa de haber sido manipulado por el gobierno. El cuasi consenso periodístico con la lamentable decisión del Congreso obedece a posturas independientes y -por razones que a él le deberían preocupar- coincidentes. Nadie es títere de nadie aquí.

En la luna

Por lo demás, muchas de las razones que expuso Merino por las cuales el Congreso no otorgó la confianza a Cateriano no son las que dijeron los voceros de las bancadas, ni a la prensa ni en el mismo hemiciclo. Por ejemplo, los cuestionamientos a los ministros Alva, Benavides y Ruggiero. Al final, no hay razones de peso ni de fondo.

Jirón Lampa

Lo que no se dan cuenta las bancadas es que pueden estar cavando su propia tumba para el 2021. Se esperaba más de Acción Popular por sus recientes triunfos electorales, pero su comportamiento legislativo sigue siendo un verdadero desastre. Sin organicidad, orden ni concierto se le puede comparar fácilmente con el novato Frepap.

Inexplicable

Igual pasó con el APP de César Acuña. Según Cateriano, el dueño de la Universidad César Vallejo le ofreció respaldarlo y al final no lo hizo. De acuerdo a Carmen Omonte, en el diálogo se le ofreció apoyo a su gestión, pero no se habló en específico del voto de confianza. ¿Y cómo iban a apoyar su gestión si no pasaba la confianza? Aquí solo cabe un ¡plop!.

Sale de pesca

En el Frepap están enojados con lo que dijo Cateriano de ese grupo político. Los calificó como una agrupación fanática religiosa muy desinformada en materias elementales de manejo del Estado. Consideró además que están congelados ideológicamente con lo que significa una economía social de mercado o una economía libre.

Coletazo

La respuesta del Frepap vino de la vocera de la bancada, María Teresa Céspedes. Vía twitter, señaló que “nos oponemos a cualquier acto discriminatorio contra nuestro partido y militantes del Frepap”. También señaló que tienen más de 30 años de militancia.

En sus trece

Cateriano agradeció los 12 votos a favor que recibió de la bancada naranja, sin embargo, aclaró que eso “no borra ni hace desaparecer las discrepancias que tiene con Fuerza Popular”, las que calificó de insalvables.

Ingenuidad

También reveló que César Acuña lo llamó para que participara en las últimas elecciones parlamentarias en APP y que, antes, lo buscó para que se incorporara como su jefe de plan de Gobierno. Tras asumir el premierato, lo llamó y Acuña Peralta le dijo que lo apoyarían. “Seguramente pequé de ingenuo al confiar en la palabra del señor Acuña”, señaló.