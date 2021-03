El otro “Vacunagate”

Jorge Alania Vera fue separado del cargo de director general de Comunicaciones del Ministerio de Salud (Minsa), luego de que el periodista Phillip Butters, en Willax TV, denunciara que el hoy exfuncionario le escribió un mensaje por Whatsapp, en el que le ofreció la vacuna contra el COVID-19 para su madre.

Dosis exclusivas

El mensaje de Alania a Butters es flagrante y burdo, en medio del escándalo de las irregulares inoculaciones a más de 400 funcionarios públicos con la vacuna de Sinopharm: “Este sábado a las 8 y 30 a.m. vamos a vacunar a referentes de la actividad nacional y sería para nosotros muy grato incorporar en ese grupo a tu mamá”.

Grave

Butters se preguntó: “¿Mi mamá es un referente de la actividad nacional?”. El periodista rechazó la oferta y deslizó la tesis de que este ofrecimiento habría llegado a otros periodistas para que sean parte de una campaña VIP de la vacunación, en medio de la necesidad del personal de primera línea y mayores de edad.

Con él no es

En diálogo con RPP, Alania no supo justificarse. Así, indicó que ha habido “un malentendido” ya que, según dijo, lo que buscaba era convocar a un grupo de adultos mayores representativos para que se vacunen (en el primer día) y así incentivar la inmunización en la población. No convenció ni a su familia.

No hay nada

Al ser consultado por la prensa, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, coincidió en que ha habido una mala interpretación, que es un error y que el tema se ha cerrado con la salida de Alania. Descartó una investigación al interior del Minsa pero la Fiscalía ya debería estar tras esta nueva revelación de las vacunas Vip.

Sorprendida

La ciudadana Mirian Marylin Vigo Alcántara se enteró por Correo que está postulando al Congreso con el número 8 por el partido Patria Segura cuando, enfatizó, no ha autorizado ninguna candidatura con el partido. “Me enteré de mi postulación por mi cuñada, que vio mi nombre en el diario (Correo) el domingo. Yo me quedé helada y sorprendida”, señaló Vigo, tras descartar que no se metería, ni de broma, a la política. Razón no le falta.

Camargo a la olla

El juez Richard Concepción Carhuancho incorporró a la sucursal peruana de la empresa brasileña Camargo y Correa como persona jurídica en la investigación seguida contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso Interoceánica Sur. A la compañía se le imputan presuntos sobornos a favor del exmandatario.

