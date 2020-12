Reconocimiento

El presidente de la República, Francisco Sagasti, ayer en RPP, virtualmente reconoció que fue el gobierno el que le solicitó su salida al exministro del Interior Rubén Vargas. La frase con la que se demostró ello fue: “(Vargas sabe que) para mantener el rumbo en algunos casos es necesario cambiar de dirección un par de veces”.

Análisis

La decisión del gobierno sigue envuelta en la polémica y hay quienes creen que Sagasti no debió ceder ante el Congreso pues este no iba a negar la confianza por el temor que pudiese reaccionar “la calle”. Lo cierto es que hasta ahora el comandante general sigue en su puesto.

Así no

Lo peligroso es que en medio de la situación que se vive en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, los grupos radicales puedan aprovechar esta “debilidad” para llevar agua para su molino. No es una buena decisión dejar las cosas como están.

Con todo

Lo que sí constituye una buena decisión es que Servir sea parte de algunas gerencias de la Policía Nacional, muy proclives a la corrupción y que, sin duda, son una isla amurallada e infranqueable para muchos gobiernos. Eso no puede seguir. El colmo ha sido que haya habido compras fraudulentas en plena lucha contra el COVID-19.

Los infiltrados

El congresista del Frente Amplio Lenín Bazán llegó ayer hasta La Libertad y reconoció que la protesta de los trabajadores agroexportadores ha estado infiltrada por radicales y violentistas. Igual ha pasado en Ica con el etnocacerista Luis Miguel Falconí, quien fungía de abogado de quienes bloqueaban las pistas.

Fue baleado

Luego de la necropsia del Ministerio Público, se confirmó que el joven Jorge Yener Muñoz Jiménez, uno de los trabajadores que protestaba en Virú contra la Ley de Promoción Agraria, murió producto de un impacto de bala que fue extraído de su cráneo y que presuntamente disparó la Policía.

¿Y dónde están?

Tras la confirmación de la Fiscalía con el joven Muñoz, la pregunta es: ¿Dónde está la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que no denuncia penalmente a Sagasti, Bermúdez y a Aliaga por lo que, según ellos, es un delito? No lo van a hacer pues no corresponde, pero sí lo hicieron con Merino, Flores Aráoz y Rodríguez.

A rezar

Daniel Salaverry participó ayer en una reunión de trabajo con Martín Vizcarra y los candidatos al Congreso por Somos Perú. El aspirante presidencial que ha pasado por el Apra, Fuerza Popular y ahora último por el partido de Alberto Andrade, cruza los dedos para que la justicia no avance con las pruebas contra el número 1 de su lista.

