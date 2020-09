Con su venia

Una cosa es que se respete la figura presidencial, como pide el premier Walter Martos, y otra que sea objeto de reverencias. Y esto es justo lo que habría hecho el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, quien le hizo una venia al jefe de Estado cuando este visitó dicha región el domingo de la semana pasada, de acuerdo con imágenes que empezaron a circular en redes sociales.

Críticas

Este gesto, como era de esperarse, le significó una serie de críticas al también presidente de Acción Popular (AP). Franco Salinas, congresista de dicho partido, calificó la actitud que tuvo Guevara con el mandatario de “vergonzosa”. “Qué dirá Cajamarca, pueblo luchador tan golpeado por el COVID-19 y dejado a su suerte”, manifestó en su Twitter.

Ida y vuelta

Pero Mesías Guevara no se quedó en silencio y avivó, de esta manera, los conflictos internos en el partido de la lampa. “Vergonzoso y dañino para el país es lo que Ud. y su camarilla están haciendo en el Congreso. Están sepultando las posibilidades de AP para que llegue a ser gobierno el 2021”, replicó. Agregó que los legisladores acciopopulistas son “una tira de improvisados”. Fuerte.

A la defensiva

Martha Chávez continúa en el ojo de la tormenta, luego de que dijera que al expremier Vicente Zeballos lo habrían podido enviar como diplomático a Bolivia por sus “rasgos faciales”. Ayer tuiteó que el congresista Lenin Checco le hizo llegar un sombrero de Apurímac, el que declinó en aceptar al asegurar que más que un presente espera no ser blanco de una “innoble y tendenciosa campaña” que pretende desfigurar su pensamiento.

¿Patinada?

Ni corto ni perezoso, Checco le respondió a la fujimorista que llevó el mismo regalo para todas las presidentas de comisiones y voceras del Legislativo, a propósito del Pleno Mujer que se desarrolló ayer. “No tengo malas intenciones”, puntualizó.

En sus trece

Sin cambiar el tenor suspicaz, Chávez replicó que no presumía nada por el regalo, sino que simplemente pedía que la bancada de Checco, el Frente Amplio, no apoye la “campaña de acoso político” lanzada contra ella desde Palacio. Parece que olvidó quién comenzó todo el embrollo y revuelo.

Letra con sangre

No contento con invocar a sus vecinos que no cumplan con la cuarentena decretada por el Gobierno, el alcalde de Moche (Trujillo), César Fernández, envió una carta al presidente Martín Vizcarra para demandarle el levantamiento de tal medida y no tuvo peor idea que firmarla con su propia sangre. Cuestionable desde todo punto de vista.