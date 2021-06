Con aura distinta

Cuando la jornada de ayer recién comenzaba, el aspirante presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo -en completa discrepancia con sus antecedentes- recibió a la prensa que lo rodeaba para cubrir su desayuno con estas palabras: “Bienvenidos ustedes, jóvenes periodistas, a los medios de comunicación”.

¿Reconciliación?

Aunque la campaña se la pasó cuestionado a su rival, Keiko Fujimori, y a quienes la apoyaron, ayer el candidato del lápiz exhibió más bien un tono conciliador. “Si bien es cierto (...) ha habido algunas palabras que hemos herido a alguien [sic], hemos herido alguna susceptibilidad, también acá estamos para pedir las disculpas del caso”. ¿Qué pasó con el Castillo de siempre?

Moderado

En una muestra más de inesperada morigeración, el postulante de Perú Libre llamó a la “cordura al pueblo peruano”, en alusión a los ajustados márgenes de las preferencias. “Que el día de hoy, por encima de todo, gane el Perú” enfatizó.

Parcha su machismo

Como para despercudirse de sus declaraciones machistas, en el desayuno en Chugur, Tacabamba, Castillo cedió en algunas ocasiones el protagonismo a las mujeres. Por ejemplo, se sentó al lado de su madre Mávila -a quien abrazaba- y de su pequeña hija. Asimismo, encomendó a su cuñada la respectiva oración. Sin embargo, su esposa Liliana Paredes estuvo a dos asientos de él, un detalle que fue comidilla en redes sociales.

Experiencia religiosa

Otro elemento recurrente en el compartir del candidato del lápiz fue el cristiano, el que destacó en elementos como el cartel que colgaba sobre la mesa central y que llevaba el lema: “Jehova es mi shepherd (pastor)” o la música que pusieron cuando el evento estaba en su recta final, la que incluía temas como ‘Tú estás aquí’, de Jesús Adrián Romero.

El de siempre

Pero la actuación no le duró mucho a Castillo. Cuando dejó su vivienda la prensa le preguntó si apoyaría la unión civil: “Bueno yo vengo de una familia donde me he criado con valores, dentro de la casa, en la familia, y también en la escuela ¿no?”, replicó evasivo. Aunque la mona se vista de seda...

A la blanquirroja

Por su parte, y también durante su desayuno, Keiko Fujimori agradeció el gesto de respaldo recibido de algunos seleccionados nacionales. “Ellos también son nuestra inspiración, con su humildad, su perseverancia, su disciplina. Nos han demostrado que cuando se trabaja unido, y se trabaja en equipo, se pueden conseguir resultados”. Ojalá siempre actúe así.

Lluvia de aplausos

Cuando la lideresa de Fuerza Popular acudió ayer a votar en Surco, a diferencia de elecciones anteriores, recibió una ‘lluvia de popularidad’. Varios ciudadanos, además de aplaudirla y aclamarla, se acercaron a pedirle un selfie. La multitud, incluso, hizo difícil que la aspirante presidencial pudiera marcharse del lugar. Todo una rockstar.

Derramaron lisura

En contraste, cuando Daniel Salaverry fue a sufragar en Trujillo, la gente le dijo de todo. “¡Keiko te puso en la presidencia del Congreso, eso debes decir. Sinvergüenza, corrupto!” y “bien que has comido, has tragado, del fujimorismo” fue lo más decente que le gritaron.

Máxima seguridad

También en el plano electoral, el despliegue de las Fuerzas Armadas en San Miguel del Ene -localidad del Vraem que fue escenario de la masacre de 16 personas por parte de Sendero- estuvo a la altura de las circunstancias. Los agentes se desplegaron en los centros de votación y en las partes altas, con lo que garantizaron el desarrollo de los sufragios.

Avanza el caso

El último viernes, el juez Víctor Zúñiga empezó formalmente el control de acusación contra Keiko Fujimori y otros 40 coimputados en el caso Odebrecht. El magistrado notificó a los abogados de las partes para que -en un plazo de 10 días- respondan a los cargos penales imputados por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial ‘Lava Jato’.

Largo aliento

Luego de dicho procedimiento, Zúñiga quedará expedito para convocar una audiencia y evaluar la acusación (fase previa al juicio oral). Juristas consultados por Chiquitas estimaron que dicha etapa podría tomar un par de año, debido a la cantidad de acusados y complejidad de la mencionada investigación.