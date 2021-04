Para los aplausos

Como en ocasiones similares, el presidente Francisco Sagasti estuvo presente ayer durante el arribo de un nuevo lote de 200 mil dosis de la vacuna de Pfizer, a todas luces, una buena noticia. Llama la atención que -en notorio contraste- el mandatario brille por su ausencia en las conferencias del Ejecutivo en las que se informa sobre la pandemia. Zona de confort, que le dicen...

Más ‘parches’

El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, volvió a abordar el tema de las vacunas contra el COVID-19. “Jamás he dicho que el Estado no va a seguir comprando”, remarcó. Sin embargo, aún reverberan sus palabra en Willax: “Yo no voy a dar las vacunas (...) no vamos a poner a un Estado, que no sabe organizar su vida comercial, a distribuir vacunas”. Seguro se olvidó.

Tropiezo

Hablando de De Soto, el aspirante al sillón de Pizarro estuvo ayer en Huancayo, donde -en una actividad de campaña- sufrió un traspié por el cual terminó de rodillas en un escarpado terreno, por lo que tuvo que ser asistido por parte de su comitiva. ¿Será una alegoría de lo que le pasará este domingo?

Uno más

El postulante del Partido Morado, Julio Guzmán, tampoco desaprovechó la oportunidad de unirse a la lista de críticos de De Soto por el tema de las vacunas y lo calificó de “charlatán” debido a dicha propuesta y los logros profesionales que pregona a los cuatro vientos. Vale el esfuerzo de Guzmán, pero su destino este 11 de abril parece inexorable.

¿No que no?

Pese a que es un abierto crítico de su par de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, Guzmán admitió ayer en Radio Exitosa que su cercanía con dicha contendora “es mucho mayor” que con Keiko Fujimori, por lo que no descartó que su eventual bancada se alíe con la del partido de izquierda. Al parecer, tan ‘centro’ no era...

Guerra avisada

El candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, se quejó en Iquitos de que su número 1 de la lista al Parlamento por Lima, Martín Vizcarra, no pudiese viajar con él debido a que el Poder Judicial no se lo autorizó. Se entiende su incomodidad, pero este tipo de restricciones son cuando menos una posibilidad al postular a alguien acusado de corrupción. ¿O no?

Condolencias

Mediante redes sociales, personas del entorno de la exlegisladora Luz Salgado informaron de la muerte de su esposo, Domingo Paredes, quien perdió la batalla contra el COVID-19, infección de la que la excongresista se recuperó el último 29 de marzo. Expresamos nuestras condolencias a Salgado.

