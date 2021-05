Dimes y diretes

La audiencia en la que se evaluó el pedido de Keiko Fujimori para que el caso Odebrecht vuelva a etapa de investigación tuvo más de un momento tenso entre las partes. El fiscal José Domingo Pérez, por ejemplo, recalcó que la candidata presidencial “no se debe correr del juicio histórico por lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo”.

Orden en la sala

Giulliana Loza, abogada de Fujimori, no se apocó y le replicó a Pérez que este no había respondido los argumentos técnicos que ella presentó en la audiencia. “Señor fiscal, responda, no se corra”, exclamó. La situación llegó a tal punto que el juez Víctor Zúñiga tuvo que poner paños fríos y pidió a las partes que se dirijan solo a él.

A la distancia

Durante el Pleno de ayer, la titular del Congreso, Mirtha Vásquez, dejó por un momento la sesión. Chiquitas supo que el motivo de su ausencia fue el participar en una celebración por Zoom con las trabajadores madres del Parlamento. Sin embargo, la izquierdista solo ofreció unas palabras y luego se retiró. Por lo menos cumplió.

Lógico rechazo

Ayer, asimismo, el Pleno evaluó la absurda propuesta de Posemoscrowte Chagua (UPP) para crear una comisión especial que investigue los efectos -positivos o negativos- del dióxido de cloro en el COVID-19. Por supuesto que esta fue rechazada... hubiese sido un desperdicio de tiempo y recursos el tomarla en serio.

Desinformación

Pero Chagua no fue el único upepista que protagonizó ayer una deplorable intervención. En el hemiciclo, Rubén Pantoja enfatizó que la vacuna china de Sinopharm -que acaba de recibir la aprobación de la OMS- “no tiene ningún tipo de eficacia” y cuestionó al Ejecutivo por continuar con las compras a dicho laboratorio. Increíble nivel de desinformación... ¿Para eso les pagan asesores?

Reivindicación

Sobre dicho inmunizante, la Embajada de China en el Perú utilizó su Twitter para destacar la aprobación de la OMS. No obstante, también lamentó que “unos pocos ‘expertos’ y medios de comunicación no se cansan de atacar y difamar a la vacuna china”. Como que el tonito no fue muy diplomático que digamos...

Consenso

En el plano electoral, ayer trascendió que el plenario nacional de Alianza para el Progreso (APP) decidió respaldar la posición de su presidente, César Acuña, de apoyar la candidatura de Keiko Fujimori para esta segunda vuelta electoral. Así las cosas, el líder de APP se reunirá con la lideresa ‘naranja’ esta mañana para oficializar la postura.