Se amelcocha

Durante su conferencia en Palacio de Gobierno, y tras anunciar la entrega del segundo bono, el presidente Martín Vizcarra presentó un spot con Pablo Villanueva, “Melcochita”, que insta a los peruanos a que “¡no vayan!” en masa a los bancos a cobrar la subvención. La idea de incluir al popular cómico y su pegajosa frase, que incluso el mandatario repitió y remarcó, no parece ser nada mala.

Codo a codo

Los alcaldes Jorge Muñoz y George Forsyth, de Lima y La Victoria, respectivamente, estuvieron presentes durante el inicio de los trabajos de habilitación de la “Tierra Prometida”, el terreno en Santa Anita a donde trasladarán a comerciantes de La Parada. Al tenerlo al lado, ¿el burgomaestre capitalino le habrá reiterado a su par distrital su postura acerca de que los alcaldes son elegidos por cuatro años y no solo “mientras dure el amor”? Hace solo unos días lo enfatizaba.

¿Sin quorum?

El novel congresista Luis Roel, nieto del desaparecido acciopopulista Javier Alva Orlandini, dijo ayer que el Parlamento no resuelve el caso de su colega Humberto Acuña -condenado a tres años de prisión, por lo que debería ser desaforado- debido a que el JNE no puede sesionar ya que no tiene quorum. Vamos por partes y cucharadas.

Hace 15 días

Alva parece ignorar que desde el 21 de setiembre el quorum de cuatro miembros, establecido en la Ley Orgánica del JNE, se completó con la incorporación de Jovián Sanjinez, representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas. Incluso, ya participó en su primera audiencia y su rúbrica aparece en resoluciones.

Ya se notificó

Chiquitas supo de buena fuente que hace varios días el JNE corrió traslado al Parlamento, mediante uno de sus funcionarios, de la sentencia contra Acuña Peralta por cohecho activo genérico, a fin de que resuelva su situación. ¿Se mantendrá el dicho popular de que otorongo no come otorongo?

Va con todo

Rafael López Aliaga presentó en conferencia de prensa el nuevo nombre de su partido, que pasó de llamarse Solidaridad Nacional a Renovación Popular y que también cambió el amarillo por el celeste, el que, aseguró el dirigente, es una respuesta al verde -en alusión a la izquierda- el que calificó como “el color de la muerte”.

¿Amnesia?

En una conferencia de prensa, el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, aseguró que APP pudo solucionar los problemas de La Libertad si hubiese tenido la intención, razón por la cual su ahora correligionaria Gloria Montenegro dejó el partido de César Acuña. ¿Recuerda Guzmán que Motenegro fue alcaldesa de Trujillo por APP?

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra "No vayas" spot