Tensión

Mientras ayer proseguía el lento escrutinio de la segunda vuelta, piquetes de simpatizantes de Perú Libre y Fuerza Popular deambularon por los alrededores de la ONPE, donde se manifestaban para exigir un riguroso conteo, aunque, por supuesto, cada grupo buscaba en el fondo ver ganador a su candidato. La Policía se desplegó para resguardar el organismo electoral.

Paja en el ojo ajeno

Respecto a la denuncia sobre fraude en mesas, formulada por Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Anahí Durand, miembro del equipo de Pedro Castillo, declaró ayer que “es preocupante” que se proclamen esta clase de acusaciones “cuando los resultados ya no son favorables”. ¿Habrá pensado lo mismo cuando desde Perú Libre se invocaba a las calles tras el boca de urna? Ok, no.

Empiezan a figurar

En la misma línea, la “Bancada de Perú Libre” -que en realidad aún no existe, pues quienes la integrarán recién recibirán hoy las credenciales- emitió ayer un comunicado para rechazar las “declaraciones malintencionadas” de Keiko Fujimori. Algunos están muy apremiados por figurar...

Farsa

Y hablando de ese futuro grupo parlamentario, uno de sus miembros, el acusado por terrorismo Guillermo Bermejo, aseguró que dicha bancada será la mayor de la historia de la izquierda peruana (con 37 escaños). Podría ser mentira o ignorancia, pues para muestra, un botón: en 1985 la Izquierda Unida tuvo 48 diputados y 15 senadores.

Dirigente ebrio

Otro incidente que involucró a un miembro de Perú Libre tuvo lugar en Huancayo, donde el municipio intervino durante un operativo a Arturo Cárdenas -secretario regional de dicho partido, más conocido como ‘Pinturita’- en una anticuchería en la que además bebía alcohol luego del toque de queda. Parece ser una costumbre entre los militantes del lápiz el infringir las normas...

Por el ‘Hermanito’

En el plano judicial, ayer trascendió que el procurador anticorrupción Javier Alonso Pacheco Palacios viajó a España con el objetivo de reunirse con autoridades de ese país y acelerar la extradición del exjuez supremo César Hinostroza. El abogado el Estado ya tiene todo un itinerario preparado.

Recuperan $25 mlls

Por otro lado, el Ministerio Público también informó que las Fiscalías Especializadas de Extinción de Dominio han conseguido recuperar a favor del Estado Peruano bienes valorizados en más de 25 millones de dólares en sus dos años de funcionamiento, mediante 86 demandas amparadas en primera instancia. Así se avanza.