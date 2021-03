Una raya más

Que sea el Día Internacional de la Mujer fue lo de menos para ella. La parlamentaria Cecilia García, de Podemos, fue una vez más protagonista de un incidente en el Pleno del Legislativo, cuando le dijo a la titular de ese poder, Mirtha Vásquez, que es “la peor presidenta del Congreso de la historia”.

Descalificador

Casi de inmediato, Vásquez le dijo que el Parlamento no puede permitir que en un día en el que se conmemora a la mujer se “ejerzan violencias” hacia ellas. Imperturbable, García respondió: “Este es el acoso político de mujeres contra mujeres, de mujeres que solamente vienen a lamerle las botas a un Gobierno que está de espaldas a la realidad de la violencia de las mujeres [sic]”.

¿Vox populi?

“Yo no puedo contradecir a la población, que considera que usted es la peor presidenta de la historia de los Congresos”, agregó la podemista. ¿Acaso hay alguna encuesta o sondeo que haya colocado a Mirtha Vásquez en esa posición? No nos habíamos enterado. La posición de García fue tan recalcitrante, que el Pleno se tuvo que suspender.

Secunda a Acuña

A su paso por el Cusco, el aspirante al sillón de Pizarro por el Partido Nacionalista, Ollanta Humala, se mofó del pasado lapsus en el que cayó su par de APP y resaltó: “Como ha dicho (César) Acuña, hay que marcar la O. Este 11 de abril tenemos que marcar la O para el cambio que tenemos que hacer en el país”. El que se pica, pierde.

Amigos y rivales

Aunque hace unos días protagonizaron un abrazo en público, el candidato presidencial Rafael López Aliaga le respondió a su homólogo de Avanza País, Hernando de Soto, quien lo invocó a retirarse de la carrera electoral por su pretensión de apartar a Francisco Sagasti de la presidencia. “Con todo cariño se lo digo, (Hernando no está en condiciones para gerenciar, y también por la edad, lo digo con todas sus letras”, declaró el postulante de Renovación Popular a Sin Medias Tintas.

La réplica

Hernando De Soto no se quedó callado. En Canal N, aseguró que si López Aliaga pasa a segunda vuelta “será derrotado por la izquierda”, ya que no representa una “unión de derechas”. Agregó que otro factor es que su contrincante habrá “insultado” a menos opositores. No le falta razón.

Descarta de plano

Precisamente sobre una eventual vacancia, el legislador Otto Guibovich, de Acción Popular, desechó la insinuaciones del aspirante al sillón de Pizarro de Renovación Popular para que Sagasti sea removido y él lo reemplace en el cargo. “Soy congresista y mis objetivos están centrados en la legislación”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR

Podrás conocer a cada candidato presidencial en un minuto.