El avión, el avión...

Pedro Castillo está utilizando una avioneta para movilizarse por las distintas regiones del país. Sin duda, la campaña obliga pero que no se pinte como el candidato pobre porque recursos le están lloviendo de todos lados. Eso de candidato del pueblo ya nadie se lo cree.

Por la democracia

Masiva fue la marcha de ayer contra el comunismo. César Sandoval, representante de la Coordinadora Perú, una de las organizadoras del evento, informó que el excandidato presidencial Rafael López Aliaga encabeza la movilización denominada “Por la democracia del Perú”.

Otro jale

Nos cuentan que Daniel Córdova, jefe del plan de gobierno de Alianza para El Progreso, sería uno de los técnicos que apoyaría a Keiko Fujimori. Esto como parte de la alianza entre ambos partidos.

Al paso

Córdova, cabe recordar, tuvo un breve paso por el Ministerio de la Producción en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski luego de que se conociera un audio en el que ofreció la cabeza de su viceministro a cambio de que se suspenda una huelga de pescadores. César Villanueva era el premier y aceptó su dimisión.

Estrategia

Desde Fuerza Popular, como parte de la estrategia de campaña, han enviado a congresistas electos y otros dirigentes de Lima a diversas regiones del país a fin de concretar alianzas con movimientos regionales. La idea es seguir invirtiendo las cifras de las encuestas sobre todo en los sectores “C”, “D” Y “E”.

Se aseguran

Fuerza Popular también trabaja en la captación de ciudadanos que puedan desempeñarse como sus personeros en la segunda vuelta. Buscan que no haya opción de fraude y asegurar cada voto de cada mesa. Ojo que Keiko sintió que no perdió legalmente la elección de 2016 por alrededor de 40 mil votos frente a PPK.

¡A votar!

Los ciudadanos que no acudieron a sufragar en primera vuelta deben pagar una multa que va entre los S/22 y S/88 soles dependiendo de la clasificación del distrito de residencia (No pobre, pobre, pobre extremo) pero la ONPE aclaró ayer que la cancelación no es una condición para votar en segunda vuelta. Así que no hay pretextos.

Muerte civil

Los que omitieron su labor de miembros de mesa deben pagar una multa de 220 soles y aunque igual pueden ir a votar, los ciudadanos que mantengan impaga la deuda no podrán realizar trámites sobre su estado civil en procesos judiciales o administrativos, o actos notariales ni firmar contratos.